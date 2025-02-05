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В Калининграде арестован обвиняемый в убийстве пасынка мужчина

Ведомости

Ленинградский районный суд Калининграда арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве семилетнего пасынка, сообщает калининградский Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, Ленинградский суд удовлетворил ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета России (СКР) об избрании обвиняемому в убийстве мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина обвиняется по статье «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), максимальная мера наказания по этой статье – пожизненное заключение. Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 3 апреля 2025 г.

Калининградский Следком напоминает, что расследование по делу продолжается.

4 февраля калининградский Следком сообщал, что фигурант дал признательные показания в ходе допроса, с ним проведена проверка показаний на месте. Мужчина сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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