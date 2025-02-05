В Калининграде арестован обвиняемый в убийстве пасынка мужчина
Ленинградский районный суд Калининграда арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве семилетнего пасынка, сообщает калининградский Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, Ленинградский суд удовлетворил ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета России (СКР) об избрании обвиняемому в убийстве мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчина обвиняется по статье «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), максимальная мера наказания по этой статье – пожизненное заключение. Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 3 апреля 2025 г.
Калининградский Следком напоминает, что расследование по делу продолжается.
4 февраля калининградский Следком сообщал, что фигурант дал признательные показания в ходе допроса, с ним проведена проверка показаний на месте. Мужчина сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения.
Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.