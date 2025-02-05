Число погибших при стрельбе в Швеции увеличилось до 11
Количество погибших в результате стрельбы в шведской школе в городе Эребру выросло до 11 человек. Информации о точном числе пострадавших нет. Об этом сообщает Krisinformation.
Полиция считает, что преступник действовал в одиночку и является одним из погибших. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Расследование произошедшего продолжается.
4 февраля в школе в Эребру произошла стрельба, сообщалось о пяти пострадавших. Министр юстиции Швеции Гуннар Стриминг говорил, что правительство контактирует с полицией и следит за развитием ситуации. По предварительным данным, преступление классифицируется как покушение на убийство, поджог и преступление с применением огнестрельного оружия.
23 января в штате Теннесси ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла и устроил стрельбу. Подросток произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате погиб один человек, еще один пострадал. Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк рассказал, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство. Еще один школьник был ранен, его состояние оценивалось как стабильное.