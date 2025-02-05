Число погибших при стрельбе в Швеции увеличилось до 11

23 января в штате Теннесси ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла и устроил стрельбу. Подросток произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате погиб один человек, еще один пострадал. Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк рассказал, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство. Еще один школьник был ранен, его состояние оценивалось как стабильное.