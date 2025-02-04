Во время стрельбы в Швеции пострадали пять человек

23 января в США в штате Теннесси ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла и устроил стрельбу. Подросток произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате один человек погиб, еще один ранен. Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство. Еще один школьник был ранен, ему оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как стабильное.