Во время стрельбы в Швеции пострадали пять человек
В настоящее время на месте происшествия полиция проводит масштабную операцию.
Министр юстиции Швеции Гуннар Стриминг заявил, что правительство находится в тесном контакте с полицией и следит за развитием ситуации. По предварительным данным, преступление классифицируется как покушение на убийство, поджог и преступление с применением огнестрельного оружия.
Расследование произошедшего продолжается, полицейские, работающие на месте, предупреждают, что «опасность еще не миновала».
23 января в США в штате Теннесси ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла и устроил стрельбу. Подросток произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате один человек погиб, еще один ранен. Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство. Еще один школьник был ранен, ему оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как стабильное.