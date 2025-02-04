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Во время стрельбы в Швеции пострадали пять человек

Ведомости

В ходе стрельбы в школе в Швеции, в городе Эребру, пострадали пять человек, сообщает Aftobladet.

В настоящее время на месте происшествия полиция проводит масштабную операцию.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стриминг заявил, что правительство находится в тесном контакте с полицией и следит за развитием ситуации. По предварительным данным, преступление классифицируется как покушение на убийство, поджог и преступление с применением огнестрельного оружия.

Расследование произошедшего продолжается, полицейские, работающие на месте, предупреждают, что «опасность еще не миновала».

23 января в США в штате Теннесси ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла и устроил стрельбу. Подросток произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате один человек погиб, еще один ранен. Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство. Еще один школьник был ранен, ему оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как стабильное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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