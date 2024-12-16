В христианской школе в США в результате стрельбы погибло пять человек

«Президент был проинформирован о стрельбе в школе в Мэдисоне, штат Висконсин. Представители высшего руководства Белого дома находятся на связи с местными властями в Мэдисоне, чтобы при необходимости оказать поддержку», – заявила старший заместитель пресс-секретаря Эмили Саймонс.