В христианской школе в США в результате стрельбы погибло пять человек
В христианской американской школе штата Висконсин в результате стрельбы погибло не менее пяти человека, еще семеро получили ранения, сообщает NBC News.
По словам представителя полиции города Мэдисон, где произошла трагедия, сообщение о стрелке пришло в 10:57 утра по местному времени, передает ABC News.
По данным правоохранительного ведомства, предполагаемый стрелок мертв. Как передает CNN, он был учеником этой школы.
На данный момент угрозы для школ Мэдисона нет. Детей христианской школы передают родителям.
Кроме того, власти проинформировали действующего президента Джо Байдена о стрельбе в школе.
«Президент был проинформирован о стрельбе в школе в Мэдисоне, штат Висконсин. Представители высшего руководства Белого дома находятся на связи с местными властями в Мэдисоне, чтобы при необходимости оказать поддержку», – заявила старший заместитель пресс-секретаря Эмили Саймонс.
Школа Abundant Life – это частная христианская школа, основанная в 1978 г. В ней учатся около 390 учеников. Обучение начинается с подготовительных классов и заканчивается 12-м, выпускным классом.