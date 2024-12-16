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В христианской школе в США в результате стрельбы погибло пять человек

Ведомости

В христианской американской школе штата Висконсин в результате стрельбы погибло не менее пяти человека, еще семеро получили ранения, сообщает NBC News.

По словам представителя полиции города Мэдисон, где произошла трагедия, сообщение о стрелке пришло в 10:57 утра по местному времени, передает ABC News.

По данным правоохранительного ведомства, предполагаемый стрелок мертв. Как передает CNN, он был учеником этой школы.

На данный момент угрозы для школ Мэдисона нет. Детей христианской школы передают родителям.

Кроме того, власти проинформировали действующего президента Джо Байдена о стрельбе в школе.

«Президент был проинформирован о стрельбе в школе в Мэдисоне, штат Висконсин. Представители высшего руководства Белого дома находятся на связи с местными властями в Мэдисоне, чтобы при необходимости оказать поддержку», – заявила старший заместитель пресс-секретаря Эмили Саймонс.

Школа Abundant Life – это частная христианская школа, основанная в 1978 г. В ней учатся около 390 учеников. Обучение начинается с подготовительных классов и заканчивается 12-м, выпускным классом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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