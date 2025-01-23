В школе в американском штате Теннеси произошла стрельба
Ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла (штат Теннеси, США) и устроил стрельбу, сообщает ABC News со ссылкой на полицию города.
Школьник открыл стрельбу в 11:09 по местному времени (20:09 по мск) в кафетерии Антиохийской средней школы. Подросток произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате один человек погиб, еще один ранен.
Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство. Еще один школьник был ранен, ему оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как стабильное.
Причины нападения остаются неизвестны, полиция города продолжает расследование.
16 декабря в США в христианской американской школе штата Висконси произошла стрельба. Тогда в результате нападения погибло не менее трех человек, включая подозреваемую, семь человек получили ранения. По данным правоохранительного ведомства, предполагаемый стрелок мертв.