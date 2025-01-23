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В школе в американском штате Теннеси произошла стрельба

Ведомости

Ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла (штат Теннеси, США) и устроил стрельбу, сообщает ABC News со ссылкой на полицию города.

Школьник открыл стрельбу в 11:09 по местному времени (20:09 по мск) в кафетерии Антиохийской средней школы. Подросток произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате один человек погиб, еще один ранен.

Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство. Еще один школьник был ранен, ему оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как стабильное.

Причины нападения остаются неизвестны, полиция города продолжает расследование.

16 декабря в США в христианской американской школе штата Висконси произошла стрельба. Тогда в результате нападения погибло не менее трех человек, включая подозреваемую, семь человек получили ранения. По данным правоохранительного ведомства, предполагаемый стрелок мертв. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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