В школе в Словакии два человека погибли при нападении ученика с ножом
В словацком городе Спишска-Стара-Вес в гимназии произошло нападение с ножом. Два человека погибли. В нападении подозревается 18-летний ученик гимназии. Об этом сообщает телеканал TA3 со ссылкой на спасательную службу.
На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи и другие экстренные службы. В результате нападения погибли два человека, еще один находится в критическом состоянии. Подозреваемый ученик скрылся с места происшествия, но вскоре был арестован полицией. По данным телеканала, он собирался напасть с ножом на учителя и двух одноклассников.
6 декабря 2024 г. восьмиклассник напал с ножом на двоих учеников в филиале Краснодарской школы № 94. В тяжелом состоянии в больницу было доставлено пять пострадавших учеников. Нападавшего задержали на месте происшествия. 24 декабря Прикубанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении школьника, обвиняемого в нападении на сверстников. Подросток признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему назначен штраф в размере 30 000 руб.
Родители ученика являются гражданами Армении. В ходе следствия выяснилось, что они нарушили режим пребывания на территории России, за что им грозит депортация. Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что нападавший покинет страну вместе с родителями.