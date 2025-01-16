В школе в Словакии два человека погибли при нападении ученика с ножом

На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи и другие экстренные службы. В результате нападения погибли два человека, еще один находится в критическом состоянии. Подозреваемый ученик скрылся с места происшествия, но вскоре был арестован полицией. По данным телеканала, он собирался напасть с ножом на учителя и двух одноклассников.