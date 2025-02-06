В аэропорту Сиэтл–Такома столкнулись самолеты Delta и Japan Airlines
По предварительным данным, крыло выруливающего самолета Japan Airlines ударило по хвостовой части воздушного судна Delta Air Lines. Данные о пострадавших не поступали.
Причина столкновения устанавливается. Также неизвестно, как долго будет перекрыта полоса из-за ЧП. В аэропорту СМИ заявили, что инцидент оказал «минимальное влияние» на его работу.
29 января самолет American Airlines и вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне. Оба воздушных судна после этого упали в реку. 64 человека на борту лайнера и 3 члена экипажа вертолета погибли. В СМИ появлялась версия, что пилот разбившегося в Вашингтоне самолета хотел уйти от столкновения.