NYP: пилот разбившегося в Вашингтоне самолета хотел уйти от столкновения

Самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Борт перевозил 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли. The Times со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщал, что чиновники намерены опубликовать предварительный отчет об аварии в течение 30 дней.