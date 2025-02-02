NYP: пилот разбившегося в Вашингтоне самолета хотел уйти от столкновения
Пилот самолета American Airlines, который врезался в Вашингтоне в военный вертолет, вероятно, пытался избежать столкновения «в последнюю секунду», сообщила газета New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB).
«В какой-то момент, очень близко к удару, произошло небольшое изменение тангажа, увеличение тангажа», – сказал член правления NTSB Тодд Инман.
Маневр был выполнен в «последнюю секунду» и, пишет NYP, не был своевременным, чтобы можно было избежать столкновения с вертолетом. По данным бортового самописца, на момент аварии самолет находился на высоте 325 футов (99 м).
Самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск). После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Борт перевозил 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли. The Times со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщал, что чиновники намерены опубликовать предварительный отчет об аварии в течение 30 дней.
Власти США готовятся к тому, что крушение самолета и вертолета станет самой смертоносной авиакатастрофой в округе Колумбия за последние 43 года, писал CNN со ссылкой на собственный источник.