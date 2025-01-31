Причиной крушения самолета в Вашингтоне мог стать яркий свет
Пилот вертолета UH-60 Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, мог принять источник яркого света за другое воздушное судно – это могло стать причиной авиакатастрофы. Такую версию выдвинула бывшая генеральный инспектор минтранса США Мэри Скьяво в комментарии CNN.
«Когда я впервые посмотрела это видео, я сосредоточилась на движущемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле неподвижным не был. Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать», – сказала она.
Полеты ночью представляют трудности для пилотов, добавила Скьяво. По ее словам, ночью пилоты чаще ориентируются именно на движение огней. Эксперт допустила, что вертолет мог лететь выше установленной в Вашингтоне высоты. 31 января президент США Дональд Трамп также сообщил, что UH-60 Black Hawk летел выше предельной высоты перед тем, как столкнуться с пассажирским самолетом PSA Airlines.
Пассажирский самолет, следовавший из Уичито, потерпел крушение в аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.
На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. По заявлению президента США Дональда Трампа, выживших в авиакатастрофе нет. В самолете были чемпионы мира по фигурному катанию и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их воспитанники. В результате авиакатастрофы также погибли 16-летние фигуристы Спенсер Лейн и Джинна Хан и их матери.
В Кремле сообщили 31 января, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших при авиакатастрофе в Вашингтоне.