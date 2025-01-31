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Причиной крушения самолета в Вашингтоне мог стать яркий свет

Ведомости

Пилот вертолета UH-60 Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, мог принять источник яркого света за другое воздушное судно – это могло стать причиной авиакатастрофы. Такую версию выдвинула бывшая генеральный инспектор минтранса США Мэри Скьяво в комментарии CNN.

«Когда я впервые посмотрела это видео, я сосредоточилась на движущемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле неподвижным не был. Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать», – сказала она.

Полеты ночью представляют трудности для пилотов, добавила Скьяво. По ее словам, ночью пилоты чаще ориентируются именно на движение огней. Эксперт допустила, что вертолет мог лететь выше установленной в Вашингтоне высоты. 31 января президент США Дональд Трамп также сообщил, что UH-60 Black Hawk летел выше предельной высоты перед тем, как столкнуться с пассажирским самолетом PSA Airlines.

Пассажирский самолет, следовавший из Уичито, потерпел крушение в аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. По заявлению президента США Дональда Трампа, выживших в авиакатастрофе нет. В самолете были чемпионы мира по фигурному катанию и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их воспитанники. В результате авиакатастрофы также погибли 16-летние фигуристы Спенсер Лейн и Джинна Хан и их матери.

В Кремле сообщили 31 января, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших при авиакатастрофе в Вашингтоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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