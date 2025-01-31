Причиной крушения самолета в Вашингтоне мог стать яркий свет

«Когда я впервые посмотрела это видео, я сосредоточилась на движущемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле неподвижным не был. Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать», – сказала она.