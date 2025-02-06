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На Филиппинах в результате авиакатастрофы погибли четыре человека

Ведомости

На Филиппинах потерпел крушение частный самолет, в результате катастрофы погибли четыре человека, сообщает Xinhua.

Крушение борта произошло в провинции Магинданао-дель-Сур на юге Филиппин. По информации издания, крушение произошло примерно в 14:00 по местному времени (9:00 по мск).

Местные полицейские начали расследование.

6 февраля в международном аэропорту Сиэтл–Такома столкнулись два самолета. По предварительным данным, крыло выруливающего самолета Japan Airlines ударило по хвостовой части воздушного судна Delta Air Lines. Причина столкновения устанавливается. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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