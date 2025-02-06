На Филиппинах в результате авиакатастрофы погибли четыре человека
На Филиппинах потерпел крушение частный самолет, в результате катастрофы погибли четыре человека, сообщает Xinhua.
Крушение борта произошло в провинции Магинданао-дель-Сур на юге Филиппин. По информации издания, крушение произошло примерно в 14:00 по местному времени (9:00 по мск).
Местные полицейские начали расследование.
6 февраля в международном аэропорту Сиэтл–Такома столкнулись два самолета. По предварительным данным, крыло выруливающего самолета Japan Airlines ударило по хвостовой части воздушного судна Delta Air Lines. Причина столкновения устанавливается.