Умер экс-замминистра иностранных дел России Владимир Титов
На 67-м году жизни умер бывший первый заместитель министра России Владимир Титов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Володя обладал жестким характером, который в Министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались. В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения», – написал Карасин, подчеркнув, что для него смерть Титова является большим личным горем.
Титов родился в 1958 г. Был выпускником Московского государственного института международных отношений, владел английским и шведским языками. С 1980 г. занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате российского МИДа и за границей. С 1993 по 1997 г. был советником-посланником посольства России в Швеции, после до 1999 г. – директором Второго Европейского департамента. В последующие пять лет работал послом России в Болгарии. После он на год стал директором департамента кадров, а с 2005 г. занимал должность замминистра иностранных дел России.
В апреле 2013 г. был назначен первым заместителем министра иностранных дел страны. В июле 2024 г. президент России Владимир Путин освободил Титова от должности первого замглавы российского внешнеполитического ведомства. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Александра Невского и Почета, рядом других наград.