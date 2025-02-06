Умер экс-замминистра иностранных дел России Владимир Титов

Титов родился в 1958 г. Был выпускником Московского государственного института международных отношений, владел английским и шведским языками. С 1980 г. занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате российского МИДа и за границей. С 1993 по 1997 г. был советником-посланником посольства России в Швеции, после до 1999 г. – директором Второго Европейского департамента. В последующие пять лет работал послом России в Болгарии. После он на год стал директором департамента кадров, а с 2005 г. занимал должность замминистра иностранных дел России.