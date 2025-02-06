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Умер экс-замминистра иностранных дел России Владимир Титов

Ведомости

На 67-м году жизни умер бывший первый заместитель министра России Владимир Титов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Володя обладал жестким характером, который в Министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались. В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения», – написал Карасин, подчеркнув, что для него смерть Титова является большим личным горем.

Титов родился в 1958 г. Был выпускником Московского государственного института международных отношений, владел английским и шведским языками. С 1980 г. занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате российского МИДа и за границей. С 1993 по 1997 г. был советником-посланником посольства России в Швеции, после до 1999 г. – директором Второго Европейского департамента. В последующие пять лет работал послом России в Болгарии. После он на год стал директором департамента кадров, а с 2005 г. занимал должность замминистра иностранных дел России.

В апреле 2013 г. был назначен первым заместителем министра иностранных дел страны. В июле 2024 г. президент России Владимир Путин освободил Титова от должности первого замглавы российского внешнеполитического ведомства. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Александра Невского и Почета, рядом других наград.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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