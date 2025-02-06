Выплаты пострадавшим при ЧС и терактах будут проиндексированы на 9,5%

В январе правительство России дополнительно выделило более 240 млн руб. на оказание помощи пострадавшим в Белгородской области, которая регулярно подвергается атакам со стороны вооруженных сил Украины. В прошлом году на оказание помощи жителям этого региона из резервного фонда было направлено около 1,5 млрд руб. Финансовую помощь правительство оказывает и Курской области, где с 6 августа продолжаются бои между российскими и украинскими войсками. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил «Ведомостям» в сентябре 2024 г., что из резервного фонда кабмина выделено 19,3 млрд руб. на помощь жителям региона.