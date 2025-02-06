Выплаты пострадавшим при ЧС и терактах будут проиндексированы на 9,5%
МЧС России подготовило проект постановления об индексации с 1 апреля выплат гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах, на 9,5%. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина министерством были подготовлены предложения об увеличении размеров выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС. Единовременная материальная помощь составила 15 000 руб., при частичной утрате имущества первой необходимости – 75 000 руб., при полной утрате – 150 000 руб., за вред здоровью – от 300 000 до 600 000 руб. в зависимости от тяжести. Выплаты родственникам погибших – 1,5 млн руб.
«В этом году мы предлагаем проиндексировать размеры этих выплат на 9,5% с учетом уровня инфляции (потребительских цен)», – сказал глава МЧС России Александр Куренков.
Кроме того, министерство выступает за увеличение финансирования пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, следует из проекта постановления.
В январе правительство России дополнительно выделило более 240 млн руб. на оказание помощи пострадавшим в Белгородской области, которая регулярно подвергается атакам со стороны вооруженных сил Украины. В прошлом году на оказание помощи жителям этого региона из резервного фонда было направлено около 1,5 млрд руб. Финансовую помощь правительство оказывает и Курской области, где с 6 августа продолжаются бои между российскими и украинскими войсками. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил «Ведомостям» в сентябре 2024 г., что из резервного фонда кабмина выделено 19,3 млрд руб. на помощь жителям региона.