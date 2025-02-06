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Выплаты пострадавшим при ЧС и терактах будут проиндексированы на 9,5%

Ведомости

МЧС России подготовило проект постановления об индексации с 1 апреля выплат гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах, на 9,5%. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина министерством были подготовлены предложения об увеличении размеров выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС. Единовременная материальная помощь составила 15 000 руб., при частичной утрате имущества первой необходимости – 75 000 руб., при полной утрате – 150 000 руб., за вред здоровью – от 300 000 до 600 000 руб. в зависимости от тяжести. Выплаты родственникам погибших – 1,5 млн руб.

«В этом году мы предлагаем проиндексировать размеры этих выплат на 9,5% с учетом уровня инфляции (потребительских цен)», – сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Кроме того, министерство выступает за увеличение финансирования пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, следует из проекта постановления.

В январе правительство России дополнительно выделило более 240 млн руб. на оказание помощи пострадавшим в Белгородской области, которая регулярно подвергается атакам со стороны вооруженных сил Украины. В прошлом году на оказание помощи жителям этого региона из резервного фонда было направлено около 1,5 млрд руб. Финансовую помощь правительство оказывает и Курской области, где с 6 августа продолжаются бои между российскими и украинскими войсками. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил «Ведомостям» в сентябре 2024 г., что из резервного фонда кабмина выделено 19,3 млрд руб. на помощь жителям региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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