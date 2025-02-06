Прямые перелеты из России в Абхазию планируется возобновить в мае
Возобновить регулярное прямое авиасообщение между Россией и Абхазией планируется в мае 2025 г. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Сухумский аэропорт был закрыт для полетов с 1993 г. Но в последние годы шла его активная реконструкция, которую начали в рамках двухстороннего соглашения с Россией. Тестовый рейс в обновленную авиагавань запланирован на 7 февраля 2025 г.
«Заинтересованность в выполнении полетов между Россией и Абхазией уже выразил ряд российских авиакомпаний», – говорится в сообщении Минтранса.
6 февраля Минфин РФ объявил о выделении средств для социально-экономического развития Абхазии. Это решение было принято в соответствии с соглашением между двумя странами и договоренностями, достигнутыми в ходе встречи министра финансов Антона Силуанова с кандидатом в президенты Абхазии Бадрой Гунбой.