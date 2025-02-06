Прямые перелеты из России в Абхазию планируется возобновить в мае

Сухумский аэропорт был закрыт для полетов с 1993 г. Но в последние годы шла его активная реконструкция, которую начали в рамках двухстороннего соглашения с Россией. Тестовый рейс в обновленную авиагавань запланирован на 7 февраля 2025 г.