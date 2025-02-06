Суд оштрафовал Telegram на 80 000 рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 80 000 руб. за невыполнение требований Роскомнадзора о предоставлении персональных данных. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Уточняется, что Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ.
3 декабря 2024 г. Telegram был оштрафован на 4 млн руб. за нарушение правил блокировки контента.
Как следует из данных исследовательской компании Mediascope, Telegram в январе 2025 г. посетило 90,6 млн россиян старше 12 лет.