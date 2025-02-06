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Фальков предложил давать университетам до 70% бюджетных мест без конкурса

Ведомости

Университетам стоит предоставлять до 70% бюджетных мест без конкурса на них на основе средних цифр за последние три года. С таким предложением выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.

«Предлагаем до 70% объема бюджетных мест и, в первую очередь, по приоритетным специальностям устанавливать университетам без конкурса, на основе средних цифр за последние три года», – сказал он (цитата по ТАСС).

Еще около 25% бюджетных мест по неосновным направлениям Фальков предлагает выносить на конкурс, а 5% иметь в резерве, чтобы «оперативно и гибко реагировать на меняющийся кадровый спрос». По его словам, власти дважды успешно провели «такой маневр» – в 2020 и 2023 гг.

В 2024 г. в вузах было выделено 620 500 бюджетных мест. К октябрю 2024 г. университеты закрыли бюджетные места «практически на 100%» в ходе приемной кампании, докладывал тогда глава Минобрнауки Фальков президенту России Владимиру Путину.

«Ведомости» писали, что в российские вузы поступило в 2024 г. около 1,37 млн человек, доля платников из них составила примерно 54,7%, а бюджетников – приблизительно 45,3%. В Минобрнауки заявили, что по итогам приема в 2024/2025 учебном году в российские вузы на контрактную форму обучения было зачислено около 748 800 студентов – за год количество платников увеличилось на 1,7% (12 700 студентов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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