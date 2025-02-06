Фальков предложил давать университетам до 70% бюджетных мест без конкурса

«Ведомости» писали, что в российские вузы поступило в 2024 г. около 1,37 млн человек, доля платников из них составила примерно 54,7%, а бюджетников – приблизительно 45,3%. В Минобрнауки заявили, что по итогам приема в 2024/2025 учебном году в российские вузы на контрактную форму обучения было зачислено около 748 800 студентов – за год количество платников увеличилось на 1,7% (12 700 студентов).