Фальков предложил давать университетам до 70% бюджетных мест без конкурса
Университетам стоит предоставлять до 70% бюджетных мест без конкурса на них на основе средних цифр за последние три года. С таким предложением выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.
«Предлагаем до 70% объема бюджетных мест и, в первую очередь, по приоритетным специальностям устанавливать университетам без конкурса, на основе средних цифр за последние три года», – сказал он (цитата по ТАСС).
Еще около 25% бюджетных мест по неосновным направлениям Фальков предлагает выносить на конкурс, а 5% иметь в резерве, чтобы «оперативно и гибко реагировать на меняющийся кадровый спрос». По его словам, власти дважды успешно провели «такой маневр» – в 2020 и 2023 гг.
В 2024 г. в вузах было выделено 620 500 бюджетных мест. К октябрю 2024 г. университеты закрыли бюджетные места «практически на 100%» в ходе приемной кампании, докладывал тогда глава Минобрнауки Фальков президенту России Владимиру Путину.
«Ведомости» писали, что в российские вузы поступило в 2024 г. около 1,37 млн человек, доля платников из них составила примерно 54,7%, а бюджетников – приблизительно 45,3%. В Минобрнауки заявили, что по итогам приема в 2024/2025 учебном году в российские вузы на контрактную форму обучения было зачислено около 748 800 студентов – за год количество платников увеличилось на 1,7% (12 700 студентов).