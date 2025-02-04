В 2024 году в российские вузы поступили 748 800 студентов-платников

Сотрудник пресс-службы Минобрнауки также уточнил цифры приема по отдельным специальностям в вузах. Так, в 2024 г. на юриспруденцию поступили 119 800 человек, на экономику – 69 000 студентов, на международные отношения – 6500 обучающихся. В том же году на политологию и лингвистику поступили 3200 и 19 900 человек соответственно.