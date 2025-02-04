В 2024 году в российские вузы поступили 748 800 студентов-платников

В 2024 году в российские вузы поступили 748 800 студентов-платниковДоля принятых на бюджетную форму обучения составила около 45,3% от общего числа поступивших
По итогам приема в 2024/25 учебном году в российские вузы на контрактную форму обучения было зачислено около 748 800 студентов. За год количество платников увеличилось на 1,7% (12 700 студентов). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Минобрнауки.
В 2024 г. в вузах было выделено 620 500 бюджетных мест, из них 28 500 распределены на новые регионы, уточнил представитель министерства. К октябрю 2024 г. университеты закрыли бюджетные места «практически на 100%» в ходе приемной кампании, докладывал тогда глава Минобрнауки Валерий Фальков президенту России Владимиру Путину.
Иногда в российских вузах происходит недобор бюджетников, но объем выделенных бюджетных мест является «наиболее близким к действительности» числом поступивших на такую форму обучения, пояснила «Ведомостям» профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Таким образом, в российские вузы поступило в 2024 г. около 1,37 млн человек, доля платников из них составила примерно 54,7%, а бюджетников – приблизительно 45,3%.
Сотрудник пресс-службы Минобрнауки также уточнил цифры приема по отдельным специальностям в вузах. Так, в 2024 г. на юриспруденцию поступили 119 800 человек, на экономику – 69 000 студентов, на международные отношения – 6500 обучающихся. В том же году на политологию и лингвистику поступили 3200 и 19 900 человек соответственно.
Около 40% бюджетных мест в университетах в 2024 г. были распределены на инженерно-технические специальности, напомнил сотрудник пресс-службы. Всего на обучение по таким программам абитуриенты подали 2,3 млн заявлений, при этом поступили на такие специальности 427 400 студентов.
Российским компаниям не хватает около 600 000 инженеров, говорила вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба в ноябре 2024 г. В том же месяце глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов оценил дефицит кадров на предприятиях военно-промышленного комплекса почти в 400 000 человек, писали «Ведомости».
С 2020 по 2024 г. ежегодный прием на платное обучение увеличился примерно на 160 000 мест, рассказала «Ведомостям» директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Клячко. По ее словам, большинство студентов на контрактной форме обучения зачислены на гуманитарные и социально-экономические направления.
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вузов и еще 540 их филиалов работают в России, по данным Минобрнауки
К причинам увеличения числа платников Клячко относит рост рождаемости в 2000-х гг. и распределение большего числа бюджетных мест на инженерные и IT-специальности в вузах. С этими двумя специальностями конкурируют по доле бюджетных мест только медицинские направления, на которых учится примерно одинаковое количество платников и бюджетников, отмечает она.
Платный прием в вузах концентрируется в первую очередь «не на очной, а на заочной или очно-заочной формах обучения», говорит Клячко. Последние два вида обучения являются более дешевыми, чем очное, и на них часто поступают выпускники колледжей и те, кто хочет «просто доучиться и получить корочку», добавила она.
К 2030 г. российскому рынку труда потребуется на 3,1 млн сотрудников больше, чем в 2022 г., когда численность занятых составила 72,1 млн человек, писали 30 января «Ведомости» со ссылкой на слова главы Минтруда Антона Котякова. При этом две трети новых рабочих мест должны будут занять люди со средним профессиональным образованием (СПО).
Структура выпуска по итогам 2024 г. не соответствует потребностям рынка к 2030 г. – 47,8% выпускников оканчивают высшие учебные заведения и 52,2% выпускаются с СПО, следует из презентации заместителя Котякова Дмитрия Платыгина, с которой он выступал на заседании рабочей группы по вопросам СПО в Госдуме.
Глава направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников считает, что настроить число выпускников по отдельным специальностям согласно потребностям экономики можно за счет изменения контрольных цифры приема, т. е. количества бюджетных мест.