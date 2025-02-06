Минздрав планирует ввести штатную должность для школьных медиков
Министерство здравоохранения РФ планирует ввести штатную должность для школьных медиков – она будет носить название «специалист по оказанию медпомощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ведомства.
Специалистом по оказанию медпомощи несовершеннолетним должен быть медработник с высшим профильным образованием. В то же время в роли такого специалиста может выступить и медсестра, но лишь со степенью «бакалавра сестринского дела», следует из материала.
В начале февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала ситуацию с положением школьных медработников. По ее версии, действующий приказ Минздрава «никак не определяет компетенцию школьных врачей, а только дает право регионам создавать медицинские кабинеты, а школам – оформлять в свой штат медицинских работников».
«При этом отсутствуют единые требования к медработникам, трудоустроенным в школах. Кроме того, сегодня школьные врачи, не находящиеся в штате медорганизации, лишены всех медицинских надбавок, льгот и даже медицинского стажа», – отмечалось в письме парламентария.
Яровая предложила установить единый и стандартизированный подход к организации деятельности школьных врачей, регламентировать их деятельность, исходя из «расширенной и объективно необходимой компетенции», а также установить единый подход к предоставлению льгот в отношении всех школьных медработников.
5 февраля стало известно, что Минздрав России предложил обязать выпускников-бюджетников медицинских вузов и колледжей отрабатывать два–три года в медучреждении после получения образования. Отработка сроком в три года будет установлена для выпускников медвузов, для выпускников медколледжей предлагается установить отработку в два года.
Медик сможет сам выбрать клинику – государственную или частную, предпочитаемый регион и конкретную организацию. В случае если медик не трудоустроится в течение года после выпуска, ему придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение.