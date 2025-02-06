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Минздрав планирует ввести штатную должность для школьных медиков

Ведомости

Министерство здравоохранения РФ планирует ввести штатную должность для школьных медиков – она будет носить название «специалист по оказанию медпомощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ведомства.

Специалистом по оказанию медпомощи несовершеннолетним должен быть медработник с высшим профильным образованием. В то же время в роли такого специалиста может выступить и медсестра, но лишь со степенью «бакалавра сестринского дела», следует из материала.

В начале февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала ситуацию с положением школьных медработников. По ее версии, действующий приказ Минздрава «никак не определяет компетенцию школьных врачей, а только дает право регионам создавать медицинские кабинеты, а школам – оформлять в свой штат медицинских работников».

«При этом отсутствуют единые требования к медработникам, трудоустроенным в школах. Кроме того, сегодня школьные врачи, не находящиеся в штате медорганизации, лишены всех медицинских надбавок, льгот и даже медицинского стажа», – отмечалось в письме парламентария.

Яровая предложила установить единый и стандартизированный подход к организации деятельности школьных врачей, регламентировать их деятельность, исходя из «расширенной и объективно необходимой компетенции», а также установить единый подход к предоставлению льгот в отношении всех школьных медработников.

5 февраля стало известно, что Минздрав России предложил обязать выпускников-бюджетников медицинских вузов и колледжей отрабатывать два–три года в медучреждении после получения образования. Отработка сроком в три года будет установлена для выпускников медвузов, для выпускников медколледжей предлагается установить отработку в два года.

Медик сможет сам выбрать клинику – государственную или частную, предпочитаемый регион и конкретную организацию. В случае если медик не трудоустроится в течение года после выпуска, ему придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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