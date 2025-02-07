В РФ признали нежелательной компанию – владельца издания The Barents Observer

По данным Генпрокуратуры, публикация изданием материалов на русском языке спонсируется НПО, деятельность которых признана нежелательной в России. Существенная часть публикаций демонстрирует откровенную антироссийскую направленность. Над созданием материалов работают граждане России, покинувшие страну и внесенные в перечень иностранных агентов или в реестр террористов и экстремистов.