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В РФ признали нежелательной компанию – владельца издания The Barents Observer

Ведомости

Генпрокуратура Россиии признала нежелательной деятельность норвежской НПО The Independent Barents Observer AS – владельца интернет-издания The Barents Observer. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

По данным Генпрокуратуры, публикация изданием материалов на русском языке спонсируется НПО, деятельность которых признана нежелательной в России. Существенная часть публикаций демонстрирует откровенную антироссийскую направленность. Над созданием материалов работают граждане России, покинувшие страну и внесенные в перечень иностранных агентов или в реестр террористов и экстремистов.

«Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что немалая доля информации, распространяемой организацией, касается дискредитации деятельности российской армии. На страницах издания ведется также пропаганда нетрадиционных ценностей.

31 января Минюст России включил в реестр нежелательных организаций чешского производителя программного обеспечения (ПО) Compelson s.r.o. В список нежелательных также попали немецкая Journalists in Need Network («Сеть журналистов в бедственном положении»), канадская OpenText Corporation («Корпорация открытый текст»), французский Independent Institute of Philosophy («Независимый институт философии»).

29 января Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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