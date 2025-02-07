В РФ признали нежелательной компанию – владельца издания The Barents Observer
Генпрокуратура Россиии признала нежелательной деятельность норвежской НПО The Independent Barents Observer AS – владельца интернет-издания The Barents Observer. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
По данным Генпрокуратуры, публикация изданием материалов на русском языке спонсируется НПО, деятельность которых признана нежелательной в России. Существенная часть публикаций демонстрирует откровенную антироссийскую направленность. Над созданием материалов работают граждане России, покинувшие страну и внесенные в перечень иностранных агентов или в реестр террористов и экстремистов.
«Статьи направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что немалая доля информации, распространяемой организацией, касается дискредитации деятельности российской армии. На страницах издания ведется также пропаганда нетрадиционных ценностей.
31 января Минюст России включил в реестр нежелательных организаций чешского производителя программного обеспечения (ПО) Compelson s.r.o. В список нежелательных также попали немецкая Journalists in Need Network («Сеть журналистов в бедственном положении»), канадская OpenText Corporation («Корпорация открытый текст»), французский Independent Institute of Philosophy («Независимый институт философии»).
29 января Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine).