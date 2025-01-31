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Минюст признал нежелательной чешскую организацию Compelson

Ведомости

Минюст России внес в реестр нежелательных организаций чешского производителя программного обеспечения (ПО) Compelson s.r.o. Это следует из перечня на сайте ведомства.

Список нежелательных по версии Минюста организаций пополнили немецкая Journalists in Need Network («Сеть журналистов в бедственном положении»), канадская OpenText Corporation («Корпорация открытый текст»), французский Independent Institute of Philosophy («Независимый институт философии»).

Compelson s.r.o. – международная компания со штаб-квартирой в Праге, которая занимается компьютерным программированием и другими сопутствующими услугами. С 1996 г. продукты Compelson применяются для криминалистической экспертизы содержимого телефонов правоохранительными органами, военными и следователями для борьбы с преступностью и терроризмом.

По версии Генпрокуратуры, компания снабжает спецслужбы и правоохранительные органы иностранных государств, включая США, программным обеспечением, позволяющим получать удаленные данные пользователей. Кроме того, Украина использует ПО от Compelson «для защиты от России».

«Независимый институт философии» был создан после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Идея создания такой организации принадлежит экс-заместителю директора по научной работе и экс-заведующей сектором истории западной философии Института философии Российской академии наук Юлии Синеокой (считается в России иноагентом). По версии Генпрокуратуры РФ, институт организует и проводит конференции, на которых выступают представители научного сообщества «с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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