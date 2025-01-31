Минюст признал нежелательной чешскую организацию Compelson

«Независимый институт философии» был создан после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Идея создания такой организации принадлежит экс-заместителю директора по научной работе и экс-заведующей сектором истории западной философии Института философии Российской академии наук Юлии Синеокой (считается в России иноагентом) . По версии Генпрокуратуры РФ, институт организует и проводит конференции, на которых выступают представители научного сообщества «с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами».