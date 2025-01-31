Минюст признал нежелательной чешскую организацию Compelson
Минюст России внес в реестр нежелательных организаций чешского производителя программного обеспечения (ПО) Compelson s.r.o. Это следует из перечня на сайте ведомства.
Список нежелательных по версии Минюста организаций пополнили немецкая Journalists in Need Network («Сеть журналистов в бедственном положении»), канадская OpenText Corporation («Корпорация открытый текст»), французский Independent Institute of Philosophy («Независимый институт философии»).
Compelson s.r.o. – международная компания со штаб-квартирой в Праге, которая занимается компьютерным программированием и другими сопутствующими услугами. С 1996 г. продукты Compelson применяются для криминалистической экспертизы содержимого телефонов правоохранительными органами, военными и следователями для борьбы с преступностью и терроризмом.
По версии Генпрокуратуры, компания снабжает спецслужбы и правоохранительные органы иностранных государств, включая США, программным обеспечением, позволяющим получать удаленные данные пользователей. Кроме того, Украина использует ПО от Compelson «для защиты от России».
«Независимый институт философии» был создан после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Идея создания такой организации принадлежит экс-заместителю директора по научной работе и экс-заведующей сектором истории западной философии Института философии Российской академии наук Юлии Синеокой