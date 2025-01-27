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Французский «Независимый институт философии» признан нежелательной организацией

Ведомости

Деятельность неправительственной иностранной организации Independent Institute of Philosophy (Institut de philosophie indépendаnt, «Независимый институт философии») признана нежелательной на территории России после проверки Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Организация была создана в 2022 г. российскими деятелями, которые покинули страну по политическим причинам.

«Чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции. Institut de philosophie indépendаnt организует и проводит различные конференции, на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Наряду с философами в ассоциацию входят филологи, социологи, историки, психологи, писатели.

Идея создания Независимого института философии принадлежит экс-заместителю директора по научной работе и экс-заведующей сектором истории западной философии Института философии Российской академии наук Юлии Синеокой (считается в России иноагентом), которая живет во Франции с февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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