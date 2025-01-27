Французский «Независимый институт философии» признан нежелательной организацией
Деятельность неправительственной иностранной организации Independent Institute of Philosophy (Institut de philosophie indépendаnt, «Независимый институт философии») признана нежелательной на территории России после проверки Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.
Организация была создана в 2022 г. российскими деятелями, которые покинули страну по политическим причинам.
«Чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции. Institut de philosophie indépendаnt организует и проводит различные конференции, на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Наряду с философами в ассоциацию входят филологи, социологи, историки, психологи, писатели.
Идея создания Независимого института философии принадлежит экс-заместителю директора по научной работе и экс-заведующей сектором истории западной философии Института философии Российской академии наук Юлии Синеокой