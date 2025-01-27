Французский «Независимый институт философии» признан нежелательной организацией

«Чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции. Institut de philosophie indépendаnt организует и проводит различные конференции, на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.