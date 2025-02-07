Убивший аспирантку историк Соколов пытается отправиться на спецоперацию
Историк и экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки на 12,5 года колонии, просит Минобороны и органы ФСИН разрешить ему участвовать в специальной военной операции. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев, передает ТАСС.
«Соколов неоднократно подавал заявление на участие в специальной военной операции. <…> Он просит дать ему право искупить кровью преступление, вину в котором он признал», – рассказал Почуев.
Рассматривающая обращения Соколова комиссия, в которую входят представители ФСИН, Минобороны и медики, каждый раз отказывает ему из-за возраста – осужденному уже 68 лет, уточнил адвокат. Сам экс-доцент считает это дискриминацией и уверен, что «способен принести пользу стране и армии».
«Мы продолжим бороться за его отправку на специальную военную операцию», – добавил защитник.
Утром 9 ноября 2019 г. Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. При нем был рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже фрагменты человеческого тела нашли в квартире историка. Жертвой Соколова стала его бывшая студентка, 24-летняя Анастасия Ещенко. С ней он писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях.
По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября 2019 г. во время ссоры. Он сутки хранил тело в своей квартире, после чего в ночь на 9 ноября решил выбросить его в реку Мойку. В ходе судебного процесса мужчина признал вину. Гособвинение запрашивало для него 15 лет лишения свободы. В декабре 2020 г. Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Соколова виновным в убийстве, а также незаконном хранении оружия и приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.