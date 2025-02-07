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Убивший аспирантку историк Соколов пытается отправиться на спецоперацию

Ведомости

Историк и экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки на 12,5 года колонии, просит Минобороны и органы ФСИН разрешить ему участвовать в специальной военной операции. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев, передает ТАСС.

«Соколов неоднократно подавал заявление на участие в специальной военной операции. <…> Он просит дать ему право искупить кровью преступление, вину в котором он признал», – рассказал Почуев.

Рассматривающая обращения Соколова комиссия, в которую входят представители ФСИН, Минобороны и медики, каждый раз отказывает ему из-за возраста – осужденному уже 68 лет, уточнил адвокат. Сам экс-доцент считает это дискриминацией и уверен, что «способен принести пользу стране и армии».

«Мы продолжим бороться за его отправку на специальную военную операцию», – добавил защитник.

Утром 9 ноября 2019 г. Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. При нем был рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже фрагменты человеческого тела нашли в квартире историка. Жертвой Соколова стала его бывшая студентка, 24-летняя Анастасия Ещенко. С ней он писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях.

По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября 2019 г. во время ссоры. Он сутки хранил тело в своей квартире, после чего в ночь на 9 ноября решил выбросить его в реку Мойку. В ходе судебного процесса мужчина признал вину. Гособвинение запрашивало для него 15 лет лишения свободы. В декабре 2020 г. Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Соколова виновным в убийстве, а также незаконном хранении оружия и приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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