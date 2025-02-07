Убивший аспирантку историк Соколов пытается отправиться на спецоперацию

По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября 2019 г. во время ссоры. Он сутки хранил тело в своей квартире, после чего в ночь на 9 ноября решил выбросить его в реку Мойку. В ходе судебного процесса мужчина признал вину. Гособвинение запрашивало для него 15 лет лишения свободы. В декабре 2020 г. Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Соколова виновным в убийстве, а также незаконном хранении оружия и приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.