В России появился президентский фонд экологических и природоохранных проектов
По указу президента РФ Владимира Путина в России создали президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
В целях фонда указывается поддержка экологических и природоохранных проектов. В нее входит проведение конкурсов и предоставление грантов на создание проектов.
К задачам фонда относится и реализация программ в области охраны окружающей среды и защиты животных, поясняется в документе.
На осуществление целей в 2025-2027 гг. предназначено 1 млн руб. ежегодно, следует из указа.
В конце января стало известно, что самый большой президентский грант получил фонд «Память поколений» на проект высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий и мирным жителям. Сумма гранта составила 72 млн руб.