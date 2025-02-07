Россияне посетили Европу 1,4 млн раз в 2024 году

«Разница в 400 000 поездок, по-видимому, и объясняется как раз тем, что это в основном “возвраты” россиян через Турцию из Европы. В российской статистике вылетов они, само собой, не учтены (они же возвращаются, а не улетают), а турецкие пограничники их посчитали по принципу гражданства», – пояснили в ассоциации.