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Россияне посетили Европу 1,4 млн раз в 2024 году

Ведомости

Российские туристы посетили Европу 1,4 млн раз в 2024 г. – это в 10 раз меньше показателя 2019 г. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

«Наземным путем в Европу в 2024 г. россиянами было совершено 800 000 [поездок] с различными целями визита (в основном личными и транзитными), авиатранспортом в виде стыковочных рейсов воспользовались еще 600 000 наших граждан. Суммарный выездной поток в страны ЕС составил, таким образом, 1,4 млн поездок россиян», – говорится в материале.

В 2019 г. суммарно было совершено 14,37 млн визитов россиян в Европу наземным и авиатранспортом. Таким образом, за пять лет турпоток сократился в 10 раз, или на 90%. Турцию в АТОР назвали «главным хабом» транзитного авиапотока в Европу. Турецкие пограничники зафиксировали в стране 6,71 млн визитов россиян в 2024 г. По данным российских пограничников, из России в Турцию вылетели 6,31 млн туристов.

«Разница в 400 000 поездок, по-видимому, и объясняется как раз тем, что это в основном “возвраты” россиян через Турцию из Европы. В российской статистике вылетов они, само собой, не учтены (они же возвращаются, а не улетают), а турецкие пограничники их посчитали по принципу гражданства», – пояснили в ассоциации.

В качестве пересадочных хабов также использовались аэропорты в ОАЭ, Сербии, Марокко, а также странах Закавказья и СНГ.

7 февраля АТОР также привела статистику по туристическим поездкам в Россию. В 2024 г. турпоток увеличился в два раза, страну с туристическими целями посетили 1,57 млн иностранцев. В 2023 г. это число составило 670 700 человек. Больше всего Россию посетили туристы из Китая – 848 000 визитов с целью туризма. Турпоток из КНР вырос в 4,2 раза по сравнению с 2023 г., когда РФ посетили всего 200 000 китайцев.

На втором месте по въездному турпотоку оказалась Германия: 65 800 немцев посетили Россию в 2024 г. Отмечается, что немцы приезжают в Россию с личными или деловыми целями чаще, чем с туристическими. На третьем месте по количеству приезжающих – ОАЭ. 65 300 граждан Эмиратов стали туристами в РФ в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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