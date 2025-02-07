Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве

RTVI со ссылкой на источники писало, что Тархова и его жену забили до смерти, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. На опубликованном 7 февраля видео СК видно, как подозреваемая заходит в дом с большой пластиковой бочкой. Издание писало, что незадолго до смерти супруги приехали в Россию из Финляндии, внучка же рассылала СМС с их телефонов уже после смерти, а также занималась распродажей имущества.