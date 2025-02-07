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Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве

Ведомости

Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявили обвинение в убийстве двух лиц – Тархова и его супруги Натальи. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений совершила убийство своих бабушки и дедушки в Самаре, затем приняла меры к сокрытию их тел. 

Она заранее готовилась к совершению преступления – приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Жертвы содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города. Она отказалась от дачи показаний. Следственным путем проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц.

31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары, сообщали в СК. Пропавший и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 г. Подозреваемой по делу об убийстве двух человек стала внучка Тархова, суд арестовал ее. По данным СМИ, имя основной подозреваемой – Екатерина Бельская.

RTVI со ссылкой на источники писало, что Тархова и его жену забили до смерти, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. На опубликованном 7 февраля видео СК видно, как подозреваемая заходит в дом с большой пластиковой бочкой. Издание писало, что незадолго до смерти супруги приехали в Россию из Финляндии, внучка же рассылала СМС с их телефонов уже после смерти, а также занималась распродажей имущества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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