Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве
Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявили обвинение в убийстве двух лиц – Тархова и его супруги Натальи. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений совершила убийство своих бабушки и дедушки в Самаре, затем приняла меры к сокрытию их тел.
Она заранее готовилась к совершению преступления – приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Жертвы содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города. Она отказалась от дачи показаний. Следственным путем проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц.
31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары, сообщали в СК. Пропавший и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 г. Подозреваемой по делу об убийстве двух человек стала внучка Тархова, суд арестовал ее. По данным СМИ, имя основной подозреваемой – Екатерина Бельская.
RTVI со ссылкой на источники писало, что Тархова и его жену забили до смерти, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. На опубликованном 7 февраля видео СК видно, как подозреваемая заходит в дом с большой пластиковой бочкой. Издание писало, что незадолго до смерти супруги приехали в Россию из Финляндии, внучка же рассылала СМС с их телефонов уже после смерти, а также занималась распродажей имущества.