Кем был экс-мэр Самары Виктор Тархов

Тархов был последним председателем Куйбышевского облисполкома и мог стать губернатором в 1991 г., вспоминает политолог Виталий Иванов. «Его обвинили в поддержке ГКЧП, и это открыло дорогу [председателю Куйбышевского горисполкома Константину] Титову [на должность главы администрации Самарской области]. Тархов Работал в ЮКОСе (до приватизации), группе "Альянс", – сказал он «Ведомостям». В 2000 г. Тархов занял второе место на выборах губернатора Самарской области, проиграв Титову, а избрание Тархова на пост мэра Самары шестью годами спустя стало одним из ярких эпизодов восхождения «Справедливой России» (СР), рассказал «Ведомостям» политолог Александр Кынев. Мэр Самары совмещал пост главы города с председательством в региональном отделении партии. По оценке Кынева, Тархова «вряд ли можно считать выдающимся в условиях перманентных проблем с властями области». «За последние 25 лет каждому мэру Самары предъявлялись фактически идентичные претензии», – отметил эксперт.