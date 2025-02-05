Кем был экс-мэр Самары Виктор Тархов

Кем был экс-мэр Самары Виктор ТарховПо данным СМИ, его убили вместе с супругой Натальей, по делу проходит внучка политика
Бывший мэра Самары Виктор Тархов и его жена Наталья погибли в результате стрельбы. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, уже задержана подозреваемая – их внучка.
Само преступление произошло около месяца назад, однако детали стали известны лишь сейчас. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Источник агентства уточнил, что тела политика и его супруги пока не найдены, а об их пропаже заявил деловой партнер Тархова. Суд уже арестовал внучку Тархова, однако от дачи показаний она отказалась.
Вместе с тем RTVI сообщает, ссылаясь на собственные источники, что Тархова и его жену якобы не застрелили, а забили до смерти, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. Незадолго до смерти супруги приехали в Россию из Финляндии, внучка же рассылала СМС с их телефонов уже после смерти, а также занималась распродажей имущества.
Виктор Тархов родом из Куйбышева. Свою карьеру он начал в Новокуйбышевске, там он с 1981 г. занимал руководящие должности на крупных предприятиях нефтехимической промышленности, таких как «Синтезспирт», «Куйбышеворгсинтез» и «Новокуйбышевский НПЗ». В 1990 г. Тархов был избран председателем Куйбышевского облисполкома. В то время именно он инициировал решение о переименовании Куйбышева в Самару. После этого город вернул свое историческое имя.
В 2006 г. Тархов стал мэром Самары, получив на выборах 56% голосов. На этом посту он проработал до 2010 г. Однако его работа на посту мэра была омрачена событиями 2008 г., когда в городе прошел сильный снегопад. Самара была практически парализована из-за стихии, и власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за плохой организации уборки улиц прокуратура хотела привлечь мэра к ответственности, но дело было закрыто.
Тархов участвовал в выборах мэра Самары в 2010 г., но проиграл. До этого соцопросы показывали, что Тархова ощутимо опережал его конкурент Дмитрий Азаров, который в итоге и занял кресло градоначальника.
Дочь Тархова, Людмила, возглавлявшая компанию по производству частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа», стала фигуранткой громкого уголовного дела о вымогательстве у депутата областной думы. В декабре 2022 г. она была приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Тархов был последним председателем Куйбышевского облисполкома и мог стать губернатором в 1991 г., вспоминает политолог Виталий Иванов. «Его обвинили в поддержке ГКЧП, и это открыло дорогу [председателю Куйбышевского горисполкома Константину] Титову [на должность главы администрации Самарской области]. Тархов Работал в ЮКОСе (до приватизации), группе "Альянс", – сказал он «Ведомостям». В 2000 г. Тархов занял второе место на выборах губернатора Самарской области, проиграв Титову, а избрание Тархова на пост мэра Самары шестью годами спустя стало одним из ярких эпизодов восхождения «Справедливой России» (СР), рассказал «Ведомостям» политолог Александр Кынев. Мэр Самары совмещал пост главы города с председательством в региональном отделении партии. По оценке Кынева, Тархова «вряд ли можно считать выдающимся в условиях перманентных проблем с властями области». «За последние 25 лет каждому мэру Самары предъявлялись фактически идентичные претензии», – отметил эксперт.