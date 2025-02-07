Бастрыкин поручил возбудить дело из-за поступающих главреду «Регнума» угроз
Председатель Следственного комитета (СК) России поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум» Марине Ахмедовой. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
По данным СК, Ахмедовой поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову возбудить по этому факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ахмедова в своем Telegram-канале опубликовала ряд поступивших ей сообщений с угрозами. По ее словам, сообщения поступали от разных отправителей, все они касались темы Азербайджана. Позднее журналистка заявила, что, «по всей вероятности, подключилась СБУ», и опубликовала еще один скриншот диалога с угрозами. Она уточнила, что «заявления в СК, конечно, пишутся».
Ахмедова была назначена главным редактором агентства «Регнум» в ноябре 2022 г. До назначения работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», обозревателем журнала «Эксперт». Является членом Совета по правам человека при президенте России. В 2024 г. была доверенным лицом кандидата на пост главы государства Владимира Путина.