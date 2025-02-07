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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за поступающих главреду «Регнума» угроз

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум» Марине Ахмедовой. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

По данным СК, Ахмедовой поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову возбудить по этому факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ахмедова в своем Telegram-канале опубликовала ряд поступивших ей сообщений с угрозами. По ее словам, сообщения поступали от разных отправителей, все они касались темы Азербайджана. Позднее журналистка заявила, что, «по всей вероятности, подключилась СБУ», и опубликовала еще один скриншот диалога с угрозами. Она уточнила, что «заявления в СК, конечно, пишутся».

Ахмедова была назначена главным редактором агентства «Регнум» в ноябре 2022 г. До назначения работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», обозревателем журнала «Эксперт». Является членом Совета по правам человека при президенте России. В 2024 г. была доверенным лицом кандидата на пост главы государства Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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