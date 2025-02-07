Бастрыкин поручил возбудить дело из-за поступающих главреду «Регнума» угроз

Ахмедова в своем Telegram-канале опубликовала ряд поступивших ей сообщений с угрозами. По ее словам, сообщения поступали от разных отправителей, все они касались темы Азербайджана. Позднее журналистка заявила, что, «по всей вероятности, подключилась СБУ», и опубликовала еще один скриншот диалога с угрозами. Она уточнила, что «заявления в СК, конечно, пишутся».