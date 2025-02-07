Археологи нашли во Франции девять погребенных 1300 лет назад саркофагов

Саркофаги нашли в ходе предварительных работ на площади Ренодель в рамках планов по озеленению квартала. Археологи также обнаружили следы погребальных практик до XVII века, включая три захоронения в гробах XI-XIII веков и четыре захоронения в земле и гробах XV-XVII веков. По данным издания, всего было найдено около 20-30 могил.