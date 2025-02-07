Археологи нашли во Франции девять погребенных 1300 лет назад саркофагов
Археологи при раскопках во французском городе Бордо в районе Сен-Серин обнаружили девять саркофагов эпохи первой династии франкских королей Меровингов, датируемой с V по VIII век. Об этом пишет газета Le Figaro.
Саркофаги нашли в ходе предварительных работ на площади Ренодель в рамках планов по озеленению квартала. Археологи также обнаружили следы погребальных практик до XVII века, включая три захоронения в гробах XI-XIII веков и четыре захоронения в земле и гробах XV-XVII веков. По данным издания, всего было найдено около 20-30 могил.
Руководитель раскопок Камилла Ванхове пояснила, что в Средние века кладбища находились возле церквей, поэтому эти артефакты не удивили археологов, с учетом их расположения у церкви Сент-Круа.
«Однако мы не знали, насколько далеко простиралось кладбище. Теперь мы начинаем видеть все более отчетливо. Оно простирается почти до самого фасада церкви», – уточнила она.
С конца февраля 2025 г. археологи планируют активнее поводить экспедиции и надеются обнаружить больше находок. С весны власти Бордо собираются проводить экскурсии на место раскопок для местного населения и туристов.
В июне 2024 г. археологи обнаружили в гробнице у мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди, который правил в III в. до н. э., 16-тонный саркофаг с драгоценностями, вероятно принадлежавший одному из его сыновей или воину высокого ранга. Саркофаг нашли в терракотовой армии китайского императора. Это одна из главных достопримечательностей КНР наряду с Великой Китайской стеной.