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Археологи нашли во Франции девять погребенных 1300 лет назад саркофагов

Ведомости

Археологи при раскопках во французском городе Бордо в районе Сен-Серин обнаружили девять саркофагов эпохи первой династии франкских королей Меровингов, датируемой с V по VIII век. Об этом пишет газета Le Figaro.

Саркофаги нашли в ходе предварительных работ на площади Ренодель в рамках планов по озеленению квартала. Археологи также обнаружили следы погребальных практик до XVII века, включая три захоронения в гробах XI-XIII веков и четыре захоронения в земле и гробах XV-XVII веков. По данным издания, всего было найдено около 20-30 могил.

Руководитель раскопок Камилла Ванхове пояснила, что в Средние века кладбища находились возле церквей, поэтому эти артефакты не удивили археологов, с учетом их расположения у церкви Сент-Круа.

«Однако мы не знали, насколько далеко простиралось кладбище. Теперь мы начинаем видеть все более отчетливо. Оно простирается почти до самого фасада церкви», – уточнила она.

С конца февраля 2025 г. археологи планируют активнее поводить экспедиции и надеются обнаружить больше находок. С весны власти Бордо собираются проводить экскурсии на место раскопок для местного населения и туристов.

В июне 2024 г. археологи обнаружили в гробнице у мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди, который правил в III в. до н. э., 16-тонный саркофаг с драгоценностями, вероятно принадлежавший одному из его сыновей или воину высокого ранга. Саркофаг нашли в терракотовой армии китайского императора. Это одна из главных достопримечательностей КНР наряду с Великой Китайской стеной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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