В предполагаемой гробнице сына императора Китая нашли 16 тонн драгоценностей

Саркофаг нашли в терракотовой армии китайского императора. Это одна из главных достопримечательностей Китая наряду с Великой Китайской стеной. В 1974 г. крестьяне, копавшие колодец, наткнулись на обломки терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряжении. В гробнице правителя были найдены тысячи скульптур его солдат – они должны были охранять его даже в загробной жизни. Вскоре археологи начали масштабные раскопки, которые идут до сих пор.