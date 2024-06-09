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В предполагаемой гробнице сына императора Китая нашли 16 тонн драгоценностей

Ведомости

Археологи нашли в гробнице у мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди, правившего в III в. до н. э., 16-тонный саркофаг с драгоценностями, который мог принадлежать одному из его сыновей или воину высокого ранга, передает портал Arkeonews.

Археологи обнаружили погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6000 бронзовых монет. Отмечается, что так грандиозно мог быть погребен один из сыновей императора Цинь или высокопоставленный воин.

Руководитель раскопок Цзян Вэньсяо уточнил, что после смерти первого императора Китая жизнь его сыновей закончилась трагично, поэтому он склонен думать, что гробница принадлежит высокопоставленному дворянину или военачальнику.

Саркофаг нашли в терракотовой армии китайского императора. Это одна из главных достопримечательностей Китая наряду с Великой Китайской стеной. В 1974 г. крестьяне, копавшие колодец, наткнулись на обломки терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряжении. В гробнице правителя были найдены тысячи скульптур его солдат – они должны были охранять его даже в загробной жизни. Вскоре археологи начали масштабные раскопки, которые идут до сих пор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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