В Керченском проливе после разлива нефтепродуктов погибло 84 дельфина
Количество погибших в Черном море дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута достигло 84 особей. Об этом сообщила «Интерфаксу» директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
По ее словам, с конца января число выброшенных погибших дельфинов сократилось. Белей уточнила, что специалисты не могут спрогнозировать, сколько их обнаружат в дальнейшем. Накопленные в организме у китоообразных токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям.
Разлив мазута в Керченском проливе произошел 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна нефтепродуктов были зафиксированы у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов говорил, что работы по восстановлению побережья Анапы после разлива нефтепродуктов будут завершены лишь в мае 2026 г.
По данным МЧС на 7 февраля, с начала работ по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море от нефтепродуктов очищено более 355 км берега. Всего собрано порядка 180 000 т загрязненного песка и грунта. В Крыму очищено 213,5 км берега, собрано 697 т загрязненного песка и грунта.