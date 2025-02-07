В Керченском проливе после разлива нефтепродуктов погибло 84 дельфина

Разлив мазута в Керченском проливе произошел 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна нефтепродуктов были зафиксированы у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов говорил, что работы по восстановлению побережья Анапы после разлива нефтепродуктов будут завершены лишь в мае 2026 г.