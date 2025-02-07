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В Керченском проливе после разлива нефтепродуктов погибло 84 дельфина

Ведомости

Количество погибших в Черном море дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута достигло 84 особей. Об этом сообщила «Интерфаксу» директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. 

По ее словам, с конца января число выброшенных погибших дельфинов сократилось. Белей уточнила, что специалисты не могут спрогнозировать, сколько их обнаружат в дальнейшем. Накопленные в организме у китоообразных токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна нефтепродуктов были зафиксированы у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов говорил, что работы по восстановлению побережья Анапы после разлива нефтепродуктов будут завершены лишь в мае 2026 г.

По данным МЧС на 7 февраля, с начала работ по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море от нефтепродуктов очищено более 355 км берега. Всего собрано порядка 180 000 т загрязненного песка и грунта. В Крыму очищено 213,5 км берега, собрано 697 т загрязненного песка и грунта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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