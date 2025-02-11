В штате Вирджиния объявлено чрезвычайное положение из-за снежной бури
Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин объявил чрезвычайное положение в штате в связи со снежной бурей, сообщает агентство Associated Press.
В связи с надвигающейся бурей в штате закрыты все школы и правительственные учреждения. Власти предупреждают о возможных перебоях с электричеством. Компания Appalachian Power, которая обслуживает 1 млн потребителей в Вирджинии и Теннесси, заявила, что запросила 700 дополнительных работников у других энергетических компаний для устранения неполадок. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.
По данным метеорологических служб, в некоторых районах Северной и Центральной Вирджинии может выпасть до 25,4 см снега. Толщина ледяного покрова на дорогах будет доходить до 1,3 см.
«Вы думали, зима закончилась? Подумайте еще раз!» – говорится в сообщении офиса метеорологической службы в Блэксбурге, штат Вирджиния, в социальной сети X.
Предупреждение о штормах действуют также в штатах Кентукки, Нью-Джерси, Теннесси и на севере Джорджии.
Ожидается, что 12 февраля циклон принесет экстремальный холод в центральные регионы США. Температура в штате Монтана может опуститься до минус 36 градусов Цельсия. По словам представителей служб спасения, волонтеры будут раздавать бездомным спальные мешки, куртки, варежки и другие теплые вещи.
6 января сильный снегопад, пришедший в центральную и восточную части США в ночь с 5 на 6 января, привел к отменам и задержкам сотен рейсов. Тогда федеральные учреждения и школы были закрыты. В столице США и ее окрестностях глубина снежного покрова составляла от 10 до 20 см. Местами в регионе шел снег с дождем, что привело к обледенению дорог. Сообщалось о десятках аварий на дорогах. В регионе также было выпущено предупреждение о буре.