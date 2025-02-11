В штате Вирджиния объявлено чрезвычайное положение из-за снежной бури

6 января сильный снегопад, пришедший в центральную и восточную части США в ночь с 5 на 6 января, привел к отменам и задержкам сотен рейсов. Тогда федеральные учреждения и школы были закрыты. В столице США и ее окрестностях глубина снежного покрова составляла от 10 до 20 см. Местами в регионе шел снег с дождем, что привело к обледенению дорог. Сообщалось о десятках аварий на дорогах. В регионе также было выпущено предупреждение о буре.