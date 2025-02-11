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В штате Вирджиния объявлено чрезвычайное положение из-за снежной бури

Ведомости

Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин объявил чрезвычайное положение в штате в связи со снежной бурей, сообщает агентство Associated Press.

В связи с надвигающейся бурей в штате закрыты все школы и правительственные учреждения. Власти предупреждают о возможных перебоях с электричеством. Компания Appalachian Power, которая обслуживает 1 млн потребителей в Вирджинии и Теннесси, заявила, что запросила 700 дополнительных работников у других энергетических компаний для устранения неполадок. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.

По данным метеорологических служб, в некоторых районах Северной и Центральной Вирджинии может выпасть до 25,4 см снега. Толщина ледяного покрова на дорогах будет доходить до 1,3 см.

«Вы думали, зима закончилась? Подумайте еще раз!» – говорится в сообщении офиса метеорологической службы в Блэксбурге, штат Вирджиния, в социальной сети X.

Предупреждение о штормах действуют также в штатах Кентукки, Нью-Джерси, Теннесси и на севере Джорджии.

Ожидается, что 12 февраля циклон принесет экстремальный холод в центральные регионы США. Температура в штате Монтана может опуститься до минус 36 градусов Цельсия. По словам представителей служб спасения, волонтеры будут раздавать бездомным спальные мешки, куртки, варежки и другие теплые вещи.

6 января сильный снегопад, пришедший в центральную и восточную части США в ночь с 5 на 6 января, привел к отменам и задержкам сотен рейсов. Тогда федеральные учреждения и школы были закрыты. В столице США и ее окрестностях глубина снежного покрова составляла от 10 до 20 см. Местами в регионе шел снег с дождем, что привело к обледенению дорог. Сообщалось о десятках аварий на дорогах. В регионе также было выпущено предупреждение о буре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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