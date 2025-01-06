Снегопад на востоке США привел к отмене сотен рейсов и закрытию учреждений

В столице США и ее окрестностях в понедельник утром глубина снежного покрова составила от 10 до 20 см. Местами в регионе идет снег с дождем, что приводит к обледенению дорог. В регионе выпущено предупреждение о зимней буре, которое будет действовать до 1:00 по местному времени 7 января.