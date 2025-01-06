Снегопад на востоке США привел к отмене сотен рейсов и закрытию учреждений
Сильный снегопад, обрушившийся на центральную и восточную части США в ночь с 5 на 6 января, уже привел к отменам и задержкам сотен рейсов. Федеральные учреждения и школы закрыты, а власти убедительно просят граждан по возможности оставаться дома и не пользоваться автотранспортом, передает корреспондент «Ведомостей».
В столице США и ее окрестностях в понедельник утром глубина снежного покрова составила от 10 до 20 см. Местами в регионе идет снег с дождем, что приводит к обледенению дорог. В регионе выпущено предупреждение о зимней буре, которое будет действовать до 1:00 по местному времени 7 января.
Интенсивность снега и дождя немного уменьшилась к полудню, но очередное усиление ожидается вечером. Прогнозируется морозная погода до конца рабочей недели, а 11 января в регион может дойти еще один зимний шторм.
Как передают местные СМИ, погода отразилась на работе аэропортов.
В аэропорту Рональд Рейган Вашингтон Нэшнл (DCA) были отменены 239 рейсов, что составило 60% всех вылетов. В международном аэропорту Балтимора были отменены 109 рейсов, или 38% вылетов. А в аэропорту Вашингтон Даллас Интернешнл (IAD) отменили 92 рейса, или 24% вылетов.
Десятки рейсов задерживаются. Буря также приводит к отменам и задержкам рейсов в центральной части США.
По данным сайта PowerOutage.us, более 310 000 человек от Миссури до Вирджинии остались без электричества. Причинами стали толстый слой льда, снег и порывистые ветры, рвущие линии электропередачи. Сообщается, что условия останутся опасными для бригад, пытающихся восстановить электроснабжение.
Также сообщается о десятках аварий на дорогах.
Многие церкви, которые традиционно проводят богослужение в канун православного Рождества, отменили службы.
Несмотря на закрытие федеральных учреждений, конгресс соберется 6 января для сертификации результатов выборов 2024 г., что является последним шагом перед инаугурацией избранного президента Дональда Трампа 20 января. Президент Джо Байден и его команда внимательно следят за снежной бурей, сообщил представитель Белого дома.