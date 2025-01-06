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Снегопад на востоке США привел к отмене сотен рейсов и закрытию учреждений

Ведомости

Сильный снегопад, обрушившийся на центральную и восточную части США в ночь с 5 на 6 января, уже привел к отменам и задержкам сотен рейсов. Федеральные учреждения и школы закрыты, а власти убедительно просят граждан по возможности оставаться дома и не пользоваться автотранспортом, передает корреспондент «Ведомостей».

В столице США и ее окрестностях в понедельник утром глубина снежного покрова составила от 10 до 20 см. Местами в регионе идет снег с дождем, что приводит к обледенению дорог. В регионе выпущено предупреждение о зимней буре, которое будет действовать до 1:00 по местному времени 7 января.

Интенсивность снега и дождя немного уменьшилась к полудню, но очередное усиление ожидается вечером. Прогнозируется морозная погода до конца рабочей недели, а 11 января в регион может дойти еще один зимний шторм.

Как передают местные СМИ, погода отразилась на работе аэропортов.

В аэропорту Рональд Рейган Вашингтон Нэшнл (DCA) были отменены 239 рейсов, что составило 60% всех вылетов. В международном аэропорту Балтимора были отменены 109 рейсов, или 38% вылетов. А в аэропорту Вашингтон Даллас Интернешнл (IAD) отменили 92 рейса, или 24% вылетов.

Десятки рейсов задерживаются. Буря также приводит к отменам и задержкам рейсов в центральной части США.

По данным сайта PowerOutage.us, более 310 000 человек от Миссури до Вирджинии остались без электричества. Причинами стали толстый слой льда, снег и порывистые ветры, рвущие линии электропередачи. Сообщается, что условия останутся опасными для бригад, пытающихся восстановить электроснабжение.

Также сообщается о десятках аварий на дорогах.

Многие церкви, которые традиционно проводят богослужение в канун православного Рождества, отменили службы.

Несмотря на закрытие федеральных учреждений, конгресс соберется 6 января для сертификации результатов выборов 2024 г., что является последним шагом перед инаугурацией избранного президента Дональда Трампа 20 января. Президент Джо Байден и его команда внимательно следят за снежной бурей, сообщил представитель Белого дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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