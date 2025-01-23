В Великобритании объявлен «красный» уровень опасности из-за шторма

Метеорологическое бюро Великобритании заявило, что ожидаемый 24 января шторм может привести к «погодной бомбе» – взрывному циклогенезу с дождем, снегом и порывами ветра до 145 км в час. На всей территории Северной Ирландии и в некоторых районах Шотландии действует предупреждение о «весьма опасных условиях» с утра 24 января. Но синоптики предупреждают, что на Соединенное Королевство может обрушиться торнадо до ожидаемого начала шторма.