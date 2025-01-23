В Великобритании объявлен «красный» уровень опасности из-за шторма
Синоптики Великобритании предупреждают об опасности для жизни граждан в связи с надвигающимся штормом «Эовин», сообщает Sky News.
Метеорологическое бюро Великобритании заявило, что ожидаемый 24 января шторм может привести к «погодной бомбе» – взрывному циклогенезу с дождем, снегом и порывами ветра до 145 км в час. На всей территории Северной Ирландии и в некоторых районах Шотландии действует предупреждение о «весьма опасных условиях» с утра 24 января. Но синоптики предупреждают, что на Соединенное Королевство может обрушиться торнадо до ожидаемого начала шторма.
Национальная группа по координации чрезвычайных ситуаций Ирландии в ходе брифинга для прессы заявила, что шторм станет одним из самых опасных в истории страны, сообщает Sky News.
В связи с ожидаемыми погодными условиями управление образования Северной Ирландии рекомендовало школам 24 января провести уроки в онлайн-формате. Первый министр Шотландии Джон Суинни также заявил о скором принятии решения о закрытии школ на время бури и призвал «не путешествовать».
«Красный» уровень тревоги считается самым опасным для жизни людей. В таких случаях погодные изменения могут привести к «существенным перебоям в поездках, подаче электроэнергии и, возможно, масштабному ущербу для имущества и инфраструктуры».
5 января в США прошел сильный шторм. Тогда Арканзас, Канзас, Кентукки, Миссури, Вирджиния и Западная Вирджиния ввели режим чрезвычайной ситуации, а Мэриленд объявил состояние повышенной готовности. Снегопад привел к отменам и задержкам сотен рейсов, федеральные учреждения и школы были закрыты. Сообщалось также о десятках аварий на дорогах, более 310 000 человек от Миссури до Вирджинии остались без электричества.