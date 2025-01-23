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В Великобритании объявлен «красный» уровень опасности из-за шторма

Ведомости

Синоптики Великобритании предупреждают об опасности для жизни граждан в связи с надвигающимся штормом «Эовин», сообщает Sky News.

Метеорологическое бюро Великобритании заявило, что ожидаемый 24 января шторм может привести к «погодной бомбе» – взрывному циклогенезу с дождем, снегом и порывами ветра до 145 км в час. На всей территории Северной Ирландии и в некоторых районах Шотландии действует предупреждение о «весьма опасных условиях» с утра 24 января. Но синоптики предупреждают, что на Соединенное Королевство может обрушиться торнадо до ожидаемого начала шторма.

Национальная группа по координации чрезвычайных ситуаций Ирландии в ходе брифинга для прессы заявила, что шторм станет одним из самых опасных в истории страны, сообщает Sky News.

В связи с ожидаемыми погодными условиями управление образования Северной Ирландии рекомендовало школам 24 января провести уроки в онлайн-формате. Первый министр Шотландии Джон Суинни также заявил о скором принятии решения о закрытии школ на время бури и призвал «не путешествовать».

«Красный» уровень тревоги считается самым опасным для жизни людей. В таких случаях погодные изменения могут привести к «существенным перебоям в поездках, подаче электроэнергии и, возможно, масштабному ущербу для имущества и инфраструктуры».

5 января в США прошел сильный шторм. Тогда Арканзас, Канзас, Кентукки, Миссури, Вирджиния и Западная Вирджиния ввели режим чрезвычайной ситуации, а Мэриленд объявил состояние повышенной готовности. Снегопад привел к отменам и задержкам сотен рейсов, федеральные учреждения и школы были закрыты. Сообщалось также о десятках аварий на дорогах, более 310 000 человек от Миссури до Вирджинии остались без электричества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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