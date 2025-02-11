За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 10,4%
За неделю с 3 по 9 февраля в России показатель заболеваемости коронавирусом снизился на 10,4% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в пресс-службе федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Кроме того, количество госпитализаций снизилось на 17,2%, за неделю их число составило 921 человек. При этом, как отмечает пресс-служба, в 19 регионах России число госпитализаций увеличилось, в 12 из них рост произошел более, чем в среднем по стране.
Всего выздоровело 8366 человек, что на 9,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей, следует из сообщения.
10 февраля стало известно, что Конституционный суд признал законными решения, предполагающие отстранение сотрудников от работы из-за отказа делать прививку от коронавируса.