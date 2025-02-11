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За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 10,4%

Ведомости

За неделю с 3 по 9 февраля в России показатель заболеваемости коронавирусом снизился на 10,4% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в пресс-службе федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Кроме того, количество госпитализаций снизилось на 17,2%, за неделю их число составило 921 человек. При этом, как отмечает пресс-служба, в 19 регионах России число госпитализаций увеличилось, в 12 из них рост произошел более, чем в среднем по стране.

Всего выздоровело 8366 человек, что на 9,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей, следует из сообщения.

10 февраля стало известно, что Конституционный суд признал законными решения, предполагающие отстранение сотрудников от работы из-за отказа делать прививку от коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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