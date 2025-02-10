КС признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от ковида

Орлова работала в сфере социального обслуживания, и ее отстранили от работы без сохранения зарплаты в декабре 2021 г., в разгар ковида, после ряда уведомлений о необходимости либо сделать прививку от коронавируса, либо предоставить справку о противопоказаниях. С Моканцом, на тот момент сотрудником транспортной компании, сложилась аналогичная ситуация. Его отстранили от работы без сохранения оплаты труда в октябре 2021 г.