КС признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от ковида

КС признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от ковидаСудебная практика по таким делам продолжает единообразно складываться по всей стране
Конституционный суд (КС) признал законными решения, предполагающие отстранение сотрудников от работы из-за отказа делать прививку от коронавируса. Это следует из его отказного определения, которое он дал по жалобам Наталии Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моканца из Приморья. Оба впервые обратились в суды в 2021 г.
Орлова работала в сфере социального обслуживания, и ее отстранили от работы без сохранения зарплаты в декабре 2021 г., в разгар ковида, после ряда уведомлений о необходимости либо сделать прививку от коронавируса, либо предоставить справку о противопоказаниях. С Моканцом, на тот момент сотрудником транспортной компании, сложилась аналогичная ситуация. Его отстранили от работы без сохранения оплаты труда в октябре 2021 г.
В отказном определении отмечается, что для принятия соответствующих решений работодателем (и подтверждения их судами) были основания. В частности, для сотрудников сферы соцобслуживания на момент начала спора предусматривалась обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям. Это было прописано в постановлении главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга. Распространялись схожие меры и на сотрудников транспортной сферы в Приморье.
Истцы оспаривали положения Трудового кодекса (ТК), а также законы «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые в совокупности позволяют отстранить от работы за отказ от прививки. КС указал им на действие нормативных правовых актов субъектов, которые обязывали сделать прививку определенные категории работников из-за существовавшей тогда угрозы возникновения и распространения коронавируса. Среди них – сотрудники социальной и транспортной сферы.
Граждане не в первый раз пытаются оспорить конституционность положений, которые предусматривали отстранение от работы из-за отказа прививаться от коронавируса. Судебная практика по таким делам продолжает единообразно складываться по всей России, заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. По его словам, суды, рассматривающие подобные споры в первой инстанции, апелляции и кассации, стабильно занимали сторону работодателей.
Правовое регулирование вакцинации продолжает действовать – закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требует от граждан выполнения постановлений и предписаний главного государственного санитарного врача и его заместителей, отметил Галанцев. Если должностные лица вынесли соответствующее постановление, граждане обязаны сделать прививку (или предоставить справку о наличии противопоказаний), сказал он.
Отношение законодателя к распространению коронавируса было максимально радикальным – от работодателей в ряде отраслей требовалось максимально педантичное соблюдение санитарных норм, заявила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Требование предоставить сведения о вакцинации не нарушает законодательство об охране врачебной тайны, если соответствующая обязанность наложена на него законом, отмечает она. Это возможно не только во время эпидемий – даже в обычное время работники, например, детских учреждений и сферы питания обязаны представить медицинскую книжку, пояснила Волкова.