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КС признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от ковида

Судебная практика по таким делам продолжает единообразно складываться по всей стране
Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Конституционный суд (КС) признал законными решения, предполагающие отстранение сотрудников от работы из-за отказа делать прививку от коронавируса. Это следует из его отказного определения, которое он дал по жалобам Наталии Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моканца из Приморья. Оба впервые обратились в суды в 2021 г.

Орлова работала в сфере социального обслуживания, и ее отстранили от работы без сохранения зарплаты в декабре 2021 г., в разгар ковида, после ряда уведомлений о необходимости либо сделать прививку от коронавируса, либо предоставить справку о противопоказаниях. С Моканцом, на тот момент сотрудником транспортной компании, сложилась аналогичная ситуация. Его отстранили от работы без сохранения оплаты труда в октябре 2021 г.

В отказном определении отмечается, что для принятия соответствующих решений работодателем (и подтверждения их судами) были основания. В частности, для сотрудников сферы соцобслуживания на момент начала спора предусматривалась обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям. Это было прописано в постановлении главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга. Распространялись схожие меры и на сотрудников транспортной сферы в Приморье.

Истцы оспаривали положения Трудового кодекса (ТК), а также законы «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые в совокупности позволяют отстранить от работы за отказ от прививки. КС указал им на действие нормативных правовых актов субъектов, которые обязывали сделать прививку определенные категории работников из-за существовавшей тогда угрозы возникновения и распространения коронавируса. Среди них – сотрудники социальной и транспортной сферы.

Граждане не в первый раз пытаются оспорить конституционность положений, которые предусматривали отстранение от работы из-за отказа прививаться от коронавируса. Судебная практика по таким делам продолжает единообразно складываться по всей России, заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. По его словам, суды, рассматривающие подобные споры в первой инстанции, апелляции и кассации, стабильно занимали сторону работодателей.

Правовое регулирование вакцинации продолжает действовать – закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требует от граждан выполнения постановлений и предписаний главного государственного санитарного врача и его заместителей, отметил Галанцев. Если должностные лица вынесли соответствующее постановление, граждане обязаны сделать прививку (или предоставить справку о наличии противопоказаний), сказал он.

Отношение законодателя к распространению коронавируса было максимально радикальным – от работодателей в ряде отраслей требовалось максимально педантичное соблюдение санитарных норм, заявила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Требование предоставить сведения о вакцинации не нарушает законодательство об охране врачебной тайны, если соответствующая обязанность наложена на него законом, отмечает она. Это возможно не только во время эпидемий – даже в обычное время работники, например, детских учреждений и сферы питания обязаны представить медицинскую книжку, пояснила Волкова.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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