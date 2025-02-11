Путин присвоил звания заслуженных артисток России Кате Лель и Елене Ваенге
Президент России Владимир Путин присвоил певицам Кате Лель и Елене Ваенге звания заслуженных артисток России. Соответствующий указ появился на портале правовых актов.
В указе отмечено, звание присваивается Екатерине Лель, артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью «Музыкальное агенство Кати Лель» и Елене Хрулевой (Елена Ваенга), артистке общества с ограниченной ответственностью «Ваенга Мьюзик».
Кате Лель – исполнительница хитов «Мой мармеладный», «Муси-пуси», «Я по тебе скучаю». Артистке 50 лет.
Ваенга стала известной после выхода альбома «Белая птица» в 2005 г. Сейчас ей 48 лет.