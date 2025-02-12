ГД рассмотрит законопроект о повышении квалификации педагогов в госучреждениях
В Государственную думу внесли законопроект, который призван изменить правила профессиональной переподготовки педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
Инициаторами данного законопроекта стали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета по просвещению Ирина Белых и первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Согласно предложенным изменениям, педагоги смогут проходить курсы повышения квалификации только в государственных учреждениях. Например, в образовательных организациях, расположенных в «Сириусе», в инновационном центре «Сколково», а также на территориях других научно-технологических инновационных центров.
Кроме того, законопроект вводит требование, по которому повышение квалификации по направлению работодателя должно осуществляться исключительно в рамках профиля педагогической деятельности. Для получения новой квалификации преподавателям нужно будет пройти процедуру профессиональной переподготовки.
«Предполагаемые нововведения повысят качество не только профессиональной подготовки педагогических кадров, но и образования в целом», – поясняют авторы инициативы.
В новой стратегии образования до 2036 г. в России планируют повысить зарплаты учителям, а детей воспитывать по единой патриотической программе. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказывал, что внимание сосредоточат на мерах соцподдержки педагогов, системе стимулов и снижении разного рода нагрузки.