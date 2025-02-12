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ГД рассмотрит законопроект о повышении квалификации педагогов в госучреждениях

Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект, который призван изменить правила профессиональной переподготовки педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Инициаторами данного законопроекта стали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета по просвещению Ирина Белых и первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Согласно предложенным изменениям, педагоги смогут проходить курсы повышения квалификации только в государственных учреждениях. Например, в образовательных организациях, расположенных в «Сириусе», в инновационном центре «Сколково», а также на территориях других научно-технологических инновационных центров.

Кроме того, законопроект вводит требование, по которому повышение квалификации по направлению работодателя должно осуществляться исключительно в рамках профиля педагогической деятельности. Для получения новой квалификации преподавателям нужно будет пройти процедуру профессиональной переподготовки.

«Предполагаемые нововведения повысят качество не только профессиональной подготовки педагогических кадров, но и образования в целом», – поясняют авторы инициативы.

В новой стратегии образования до 2036 г. в России планируют повысить зарплаты учителям, а детей воспитывать по единой патриотической программе. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказывал, что внимание сосредоточат на мерах соцподдержки педагогов, системе стимулов и снижении разного рода нагрузки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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