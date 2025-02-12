ГД рассмотрит законопроект о повышении квалификации педагогов в госучреждениях

В новой стратегии образования до 2036 г. в России планируют повысить зарплаты учителям, а детей воспитывать по единой патриотической программе. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказывал, что внимание сосредоточат на мерах соцподдержки педагогов, системе стимулов и снижении разного рода нагрузки.