СК: отравление выпечкой с ртутью в Москве оказалось попыткой убийства
Отравление мужчины выпечкой с ртутью на юго-западе Москвы оказалось покушением на убийство. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.
По факту произошедшего в отношении москвича, который подозревается в совершении преступления, возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствие установило, что фигурант на почве ревности решил отравить знакомого ртутью, которую добавил в еду. После приема пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант дела симулировал отравление и также был доставлен в медицинское учреждение.
Обвиняемый умышленно скрывал от врачей информацию о своем удовлетворительном состоянии. Таким образом он хотел избежать возможных подозрений в свой адрес. По данным ведомства, фигурант выдвигал противоречивые версии произошедшего, пытался представить случившееся как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. При этом при проверках соответствия условий производства и приготовления продукта нарушения выявлены не были. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый полностью признал вину и уточнил свои показания.
11 февраля управление Роспотребнадзора по Москве сообщило об отравлении двух москвичей тяжелыми металлами в кафе «Мельница» в результате употребления в пищу выпечного изделия. Ведомство начало эпидемиологическое расследование в отношении кафе. Следственные органы СК РФ по Москве также проводили проверку произошедшего. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки.
13 февраля на Большой Грузинской улице в Москве на два месяца закрыли кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых». После обращения посетителя кафе столичное управление Роспотребнадзора по согласованию с прокуратурой провело проверку. Специалисты ведомства выявили грубые нарушения правил хранения продуктов. Кроме того, в готовых блюдах, которые продавались в точке, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.