СК: отравление выпечкой с ртутью в Москве оказалось попыткой убийства

Обвиняемый умышленно скрывал от врачей информацию о своем удовлетворительном состоянии. Таким образом он хотел избежать возможных подозрений в свой адрес. По данным ведомства, фигурант выдвигал противоречивые версии произошедшего, пытался представить случившееся как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. При этом при проверках соответствия условий производства и приготовления продукта нарушения выявлены не были. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый полностью признал вину и уточнил свои показания.