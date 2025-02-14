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СК: отравление выпечкой с ртутью в Москве оказалось попыткой убийства

Ведомости

Отравление мужчины выпечкой с ртутью на юго-западе Москвы оказалось покушением на убийство. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

По факту произошедшего в отношении москвича, который подозревается в совершении преступления, возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствие установило, что фигурант на почве ревности решил отравить знакомого ртутью, которую добавил в еду. После приема пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант дела симулировал отравление и также был доставлен в медицинское учреждение.

Обвиняемый умышленно скрывал от врачей информацию о своем удовлетворительном состоянии. Таким образом он хотел избежать возможных подозрений в свой адрес. По данным ведомства, фигурант выдвигал противоречивые версии произошедшего, пытался представить случившееся как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. При этом при проверках соответствия условий производства и приготовления продукта нарушения выявлены не были. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый полностью признал вину и уточнил свои показания.

11 февраля управление Роспотребнадзора по Москве сообщило об отравлении двух москвичей тяжелыми металлами в кафе «Мельница» в результате употребления в пищу выпечного изделия. Ведомство начало эпидемиологическое расследование в отношении кафе. Следственные органы СК РФ по Москве также проводили проверку произошедшего. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки.

13 февраля на Большой Грузинской улице в Москве на два месяца закрыли кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых». После обращения посетителя кафе столичное управление Роспотребнадзора по согласованию с прокуратурой провело проверку. Специалисты ведомства выявили грубые нарушения правил хранения продуктов. Кроме того, в готовых блюдах, которые продавались в точке, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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