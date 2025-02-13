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В Москве закрыли кафе «Братьев Караваевых» после отравления посетителя

Ведомости

На Большой Грузинской улице в Москве на два месяца закрыли кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» после отравления посетителя. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

После обращения посетителя в кафе по согласованию с прокуратурой Москвы была проведена проверка. Специалисты ведомства выявили грубые нарушения правил хранения продуктов. Кроме того, в готовых блюдах, которые продавались в точке, были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве составили в отношении владельца сети ООО «Мишлен» протокол о временном запрете деятельности, помещение кафе было опечатано. Протокол об административном правонарушении был передан для рассмотрения в Арбитражный суд столицы. По данным ведомства, ранее ООО «Мишлен» уже привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.

31 января управление Роспотребнадзора по Пермскому краю приостановило работу кафе Shaurma-kosmos в Кунгуре после случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Региональный минздрав сообщал, что 73 человека, включая 25 детей, обратились за медицинской помощью с симптомами отравления.

По предварительным данным, у заболевших нашли возбудитель сальмонеллеза. Управление ведомства по региону провело отбор проб воды и пищевых продуктов, а также обследовало работников кафе. По итогам проверки зафиксированы грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе приостановлена до решения Кунгурского городского суда.

9 декабря 2024 г. Бабушкинский районный суд Москвы приостановил работу магазина-кафе «Моремания» на проспекте Мира на 60 дней из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП РФ). Как сообщается в Telegram-канале столичных судов, внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила нарушения, которые могут спровоцировать распространение инфекций и массовых отравлений, создавая угрозу жизни и здоровью людей. 6 декабря ведомство сообщило, что из-за несоблюдения санитарного законодательства и нарушения правил в сфере технического регулирования в Москве опечатаны два ресторана «Моремании». С реализации сняли 73 кг кулинарной продукции, включая полуфабрикаты и сырье.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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