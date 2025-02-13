В Москве закрыли кафе «Братьев Караваевых» после отравления посетителя

9 декабря 2024 г. Бабушкинский районный суд Москвы приостановил работу магазина-кафе «Моремания» на проспекте Мира на 60 дней из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП РФ). Как сообщается в Telegram-канале столичных судов, внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила нарушения, которые могут спровоцировать распространение инфекций и массовых отравлений, создавая угрозу жизни и здоровью людей. 6 декабря ведомство сообщило, что из-за несоблюдения санитарного законодательства и нарушения правил в сфере технического регулирования в Москве опечатаны два ресторана «Моремании». С реализации сняли 73 кг кулинарной продукции, включая полуфабрикаты и сырье.