В Москве закрыли кафе «Братьев Караваевых» после отравления посетителя
На Большой Грузинской улице в Москве на два месяца закрыли кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» после отравления посетителя. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
После обращения посетителя в кафе по согласованию с прокуратурой Москвы была проведена проверка. Специалисты ведомства выявили грубые нарушения правил хранения продуктов. Кроме того, в готовых блюдах, которые продавались в точке, были найдены бактерии группы кишечной палочки.
Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве составили в отношении владельца сети ООО «Мишлен» протокол о временном запрете деятельности, помещение кафе было опечатано. Протокол об административном правонарушении был передан для рассмотрения в Арбитражный суд столицы. По данным ведомства, ранее ООО «Мишлен» уже привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.
31 января управление Роспотребнадзора по Пермскому краю приостановило работу кафе Shaurma-kosmos в Кунгуре после случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Региональный минздрав сообщал, что 73 человека, включая 25 детей, обратились за медицинской помощью с симптомами отравления.
По предварительным данным, у заболевших нашли возбудитель сальмонеллеза. Управление ведомства по региону провело отбор проб воды и пищевых продуктов, а также обследовало работников кафе. По итогам проверки зафиксированы грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе приостановлена до решения Кунгурского городского суда.
9 декабря 2024 г. Бабушкинский районный суд Москвы приостановил работу магазина-кафе «Моремания» на проспекте Мира на 60 дней из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП РФ). Как сообщается в Telegram-канале столичных судов, внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила нарушения, которые могут спровоцировать распространение инфекций и массовых отравлений, создавая угрозу жизни и здоровью людей. 6 декабря ведомство сообщило, что из-за несоблюдения санитарного законодательства и нарушения правил в сфере технического регулирования в Москве опечатаны два ресторана «Моремании». С реализации сняли 73 кг кулинарной продукции, включая полуфабрикаты и сырье.