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Суд в Москве приостановил работу кафе сети «Моремания» на два месяца

Ведомости

Бабушкинский районный суд Москвы на 60 дней приостановил работу магазина-кафе «Моремания» на проспекте Мира из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Установлено, что ранее внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила нарушения требования санитарного законодательства, которые могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, а также «создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан».

Юридическим лицом «Моремании» является ООО «Севрыба».

6 декабря Роспотребнадзор сообщил, что из-за несоблюдения санитарного законодательства и нарушения правил в сфере технического регулирования в Москве опечатаны два ресторана «Моремании». С реализации сняли 73 кг кулинарной продукции, включая полуфабрикаты и сырье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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