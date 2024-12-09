Суд в Москве приостановил работу кафе сети «Моремания» на два месяца
Бабушкинский районный суд Москвы на 60 дней приостановил работу магазина-кафе «Моремания» на проспекте Мира из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Установлено, что ранее внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила нарушения требования санитарного законодательства, которые могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, а также «создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан».
Юридическим лицом «Моремании» является ООО «Севрыба».
6 декабря Роспотребнадзор сообщил, что из-за несоблюдения санитарного законодательства и нарушения правил в сфере технического регулирования в Москве опечатаны два ресторана «Моремании». С реализации сняли 73 кг кулинарной продукции, включая полуфабрикаты и сырье.