Суд в Москве приостановил работу кафе сети «Моремания» на два месяца

Установлено, что ранее внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила нарушения требования санитарного законодательства, которые могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, а также «создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан».