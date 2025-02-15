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Суд арестовал мужчину за попытку отравить знакомого выпечкой с ртутью

Ведомости

Суд в Москве заключил под стражу на два месяца Дмитрия Балакина, который пытался отравить человека ртутью, мужчина обвиняется в покушении на убийство, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Зюзинский районный суд 15 февраля удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Балакина. Мужчину отправили под стражу на два месяца.

Обвиняемый в покушении на убийство признал вину, сообщает также столичная прокуратура. В судебном заседании он просил суд не заключать его под стражу.

«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», – приводит прокуратура слова Балакина.

11 февраля управление Роспотребнадзора по Москве сообщило об отравлении двух москвичей тяжелыми металлами в кафе «Мельница» в результате употребления в пищу выпечки. Началось эпидемиологическое расследование, следственные органы СК РФ по Москве также проводили проверку произошедшего. 

Через несколько дней стало известно, что отравление мужчины оказалось покушением на убийство. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следствие установило, что фигурант на почве ревности решил отравить знакомого ртутью, которую добавил в еду. После приема пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант дела симулировал отравление и также был доставлен в медицинское учреждение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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