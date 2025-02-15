Суд арестовал мужчину за попытку отравить знакомого выпечкой с ртутью

Через несколько дней стало известно, что отравление мужчины оказалось покушением на убийство. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следствие установило, что фигурант на почве ревности решил отравить знакомого ртутью, которую добавил в еду. После приема пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант дела симулировал отравление и также был доставлен в медицинское учреждение.