Суд арестовал мужчину за попытку отравить знакомого выпечкой с ртутью
Суд в Москве заключил под стражу на два месяца Дмитрия Балакина, который пытался отравить человека ртутью, мужчина обвиняется в покушении на убийство, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Зюзинский районный суд 15 февраля удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Балакина. Мужчину отправили под стражу на два месяца.
Обвиняемый в покушении на убийство признал вину, сообщает также столичная прокуратура. В судебном заседании он просил суд не заключать его под стражу.
«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», – приводит прокуратура слова Балакина.
11 февраля управление Роспотребнадзора по Москве сообщило об отравлении двух москвичей тяжелыми металлами в кафе «Мельница» в результате употребления в пищу выпечки. Началось эпидемиологическое расследование, следственные органы СК РФ по Москве также проводили проверку произошедшего.
Через несколько дней стало известно, что отравление мужчины оказалось покушением на убийство. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следствие установило, что фигурант на почве ревности решил отравить знакомого ртутью, которую добавил в еду. После приема пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант дела симулировал отравление и также был доставлен в медицинское учреждение.