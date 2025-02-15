Суд в Москве арестовал женщину за продажу грудной дочери за 200 000 рублей

14 февраля следователи предъявили обвинение девушке, задержанной при продаже дочери. По версии следствия, фигурантка, находясь в квартире жилого дома в Москве, совершила продажу младенца «покупателям», женщине и мужчине, которые действовали в рамках оперативного эксперимента. После составления расписок о получении оплаты и передачи ребенка девушку задержали.