Суд в Москве арестовал женщину за продажу грудной дочери за 200 000 рублей
Перовский районный суд Москвы на два месяца арестовал женщину, обвиняемую в продаже своей дочери 2025 г. рождения за сумму более 200 000 руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.
«Постановлением Перовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александрович Жасмины Васильевны <...> на срок два месяца», – сказано в сообщении.
14 февраля следователи предъявили обвинение девушке, задержанной при продаже дочери. По версии следствия, фигурантка, находясь в квартире жилого дома в Москве, совершила продажу младенца «покупателям», женщине и мужчине, которые действовали в рамках оперативного эксперимента. После составления расписок о получении оплаты и передачи ребенка девушку задержали.
Уголовное дело в отношении фигурантки возбуждено по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного). Данная часть предусматривает наказание от трех до 10 лет лишения свободы.
Задержанная признала вину. Жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в специализированном медицинском учреждении.