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Суд в Москве арестовал женщину за продажу грудной дочери за 200 000 рублей

Ведомости

Перовский районный суд Москвы на два месяца арестовал женщину, обвиняемую в продаже своей дочери 2025 г. рождения за сумму более 200 000 руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

«Постановлением Перовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александрович Жасмины Васильевны <...> на срок два месяца», – сказано в сообщении.

14 февраля следователи предъявили обвинение девушке, задержанной при продаже дочери. По версии следствия, фигурантка, находясь в квартире жилого дома в Москве, совершила продажу младенца «покупателям», женщине и мужчине, которые действовали в рамках оперативного эксперимента. После составления расписок о получении оплаты и передачи ребенка девушку задержали.

Уголовное дело в отношении фигурантки возбуждено по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного). Данная часть предусматривает наказание от трех до 10 лет лишения свободы.

Задержанная признала вину. Жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в специализированном медицинском учреждении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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