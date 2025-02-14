В Москве СК обвинил девушку в продаже грудной дочери за 200 000 рублей
Московские следователи предъявили обвинение девушке, которая была задержана в момент продажи своей дочери 2025 г. рождения за сумму более 200 000 руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, фигурантка, находясь в квартире жилого дома в Москве, совершила продажу младенца «покупателям», женщине и мужчине, которые на самом деле действовали в рамках оперативного эксперимента. После составления расписок о получении оплаты и передачи ребенка девушка была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Преступная деятельность была пресечена благодаря совместной работе столичных следователей и оперативных сотрудников МВД России.
«Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в специализированном медицинском учреждении», – говорится в сообщении СК.
Уголовное дело в отношении матери ребенка возбуждено по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного). Данная часть предусматривает наказание от трех до 10 лет лишения свободы.
В ходе допроса фигурантка признала вину. Следствие намерено ходатайствовать перед Перовским судом столицы о ее аресте.
В феврале 2024 г. «Ведомости» сообщали о выявлении в Москве семи эпизодов, связанных с торговлей новорожденными детьми. По данным «Вечерней Москвы», по делу проходила жительница столицы Юлия Логинова, в отношении которой СК возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми. Следователей заинтересовала законность ее опекунства над 15 детьми, которые по документам являются ее родными. По делу также проходила многодетная мать Наталья Патока. По данным следствия, фигуранты находили беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей, организовывали их роды, а затем забирали младенцев себе и по поддельным документам регистрировали в органах ЗАГС как своих.