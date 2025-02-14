В Москве СК обвинил девушку в продаже грудной дочери за 200 000 рублей

В феврале 2024 г. «Ведомости» сообщали о выявлении в Москве семи эпизодов, связанных с торговлей новорожденными детьми. По данным «Вечерней Москвы», по делу проходила жительница столицы Юлия Логинова, в отношении которой СК возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми. Следователей заинтересовала законность ее опекунства над 15 детьми, которые по документам являются ее родными. По делу также проходила многодетная мать Наталья Патока. По данным следствия, фигуранты находили беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей, организовывали их роды, а затем забирали младенцев себе и по поддельным документам регистрировали в органах ЗАГС как своих.