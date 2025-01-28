Запреты в законе о суррогатном материнстве привели к вывозу эмбрионов из России

Главврач клиники «Мак ЭКО» Нино Какучая рассказала «Медвестнику», что значительную часть эмбрионов, которые находились в криохранилище организации, с 2023 г. начали вывозить за границу, где есть законная возможность перенести эмбрион, полученный с помощью частичного донорства, суррогатной матери. По данным эксперта, ежемесячно в 2023–2024 гг. поступало три – четыре обращения от пациентов по поводу вывоза эмбрионов. Замгендиректора клиники «Альтравита» Алексей Бозин также сообщил, что если в 2022 г. к ним поступило лишь шесть заявок на вывоз эмбрионов за границу, то в 2023 г. – уже 21 обращение, а в прошлом году – 23.