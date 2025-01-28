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Запреты в законе о суррогатном материнстве привели к вывозу эмбрионов из России

Спрос на программы сурматеринства за рубежом привел также к удорожанию таких услуг
Ведомости

Введенный в 2022 г. в России запрет на частичное донорство в программах суррогатного материнства привел к росту числа вывезенных из страны эмбрионов в зарубежные клиники и удорожанию услуг. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на представителей ряда специализированных клиник и агентств.

В 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий пользоваться услугами суррогатного материнства только российским семейным парам и одиноким россиянкам, которые не могут родить сами по медицинским показаниям. То есть, если супруги решили воспользоваться услугами суррогатной матери, яйцеклетки должны быть получены от генетической матери будущего ребенка, а сперматозоиды – от генетического отца. Случаи, когда один из супругов не может предоставить собственные половые клетки, законом не рассматриваются.

Кроме того, в середине 2023 г. правительство обязало всех родителей, прибегающих для рождения ребенка к суррогатному материнству, проводить подтверждающие ДНК-тесты на родство с младенцем. Без такого медицинского заключения выношенный суррогатной матерью ребенок потенциальным родителям не будет передан.

Главврач клиники «Мак ЭКО» Нино Какучая рассказала «Медвестнику», что значительную часть эмбрионов, которые находились в криохранилище организации, с 2023 г. начали вывозить за границу, где есть законная возможность перенести эмбрион, полученный с помощью частичного донорства, суррогатной матери. По данным эксперта, ежемесячно в 2023–2024 гг. поступало три – четыре обращения от пациентов по поводу вывоза эмбрионов. Замгендиректора клиники «Альтравита» Алексей Бозин также сообщил, что если в 2022 г. к ним поступило лишь шесть заявок на вывоз эмбрионов за границу, то в 2023 г. – уже 21 обращение, а в прошлом году – 23.

По данным «Медвестника», чаще всего россияне вывозят эмбрионы в Белоруссию, Армению, Грузию, Киргизию и Казахстан. Высокий спрос на программы сурматеринства за рубежом привел также к удорожанию услуг в этом направлении.

В сентябре 2023 г. «Ведомости» писали, что Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) предложила разрешить парам, состоящим в зарегистрированном браке, использовать донорские половые клетки в программах суррогатного материнства. Письмо РАРЧ направила первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.

В своем обращении репродуктологи отмечали, что внесенные изменения в закон противоречат политике государства, в основе которой лежит защита интересов семьи и поддержка рождения детей. В частности, как утверждается, это является «прямым нарушением ст. 5 п. 3 закона об охране здоровья, в котором говорится о том, что «государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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