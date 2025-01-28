Запреты в законе о суррогатном материнстве привели к вывозу эмбрионов из России

Запреты в законе о суррогатном материнстве привели к вывозу эмбрионов из РоссииСпрос на программы сурматеринства за рубежом привел также к удорожанию таких услуг
Введенный в 2022 г. в России запрет на частичное донорство в программах суррогатного материнства привел к росту числа вывезенных из страны эмбрионов в зарубежные клиники и удорожанию услуг. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на представителей ряда специализированных клиник и агентств.
В 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий пользоваться услугами суррогатного материнства только российским семейным парам и одиноким россиянкам, которые не могут родить сами по медицинским показаниям. То есть, если супруги решили воспользоваться услугами суррогатной матери, яйцеклетки должны быть получены от генетической матери будущего ребенка, а сперматозоиды – от генетического отца. Случаи, когда один из супругов не может предоставить собственные половые клетки, законом не рассматриваются.
Кроме того, в середине 2023 г. правительство обязало всех родителей, прибегающих для рождения ребенка к суррогатному материнству, проводить подтверждающие ДНК-тесты на родство с младенцем. Без такого медицинского заключения выношенный суррогатной матерью ребенок потенциальным родителям не будет передан.
Главврач клиники «Мак ЭКО» Нино Какучая рассказала «Медвестнику», что значительную часть эмбрионов, которые находились в криохранилище организации, с 2023 г. начали вывозить за границу, где есть законная возможность перенести эмбрион, полученный с помощью частичного донорства, суррогатной матери. По данным эксперта, ежемесячно в 2023–2024 гг. поступало три – четыре обращения от пациентов по поводу вывоза эмбрионов. Замгендиректора клиники «Альтравита» Алексей Бозин также сообщил, что если в 2022 г. к ним поступило лишь шесть заявок на вывоз эмбрионов за границу, то в 2023 г. – уже 21 обращение, а в прошлом году – 23.
По данным «Медвестника», чаще всего россияне вывозят эмбрионы в Белоруссию, Армению, Грузию, Киргизию и Казахстан. Высокий спрос на программы сурматеринства за рубежом привел также к удорожанию услуг в этом направлении.
В сентябре 2023 г. «Ведомости» писали, что Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) предложила разрешить парам, состоящим в зарегистрированном браке, использовать донорские половые клетки в программах суррогатного материнства. Письмо РАРЧ направила первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.
В своем обращении репродуктологи отмечали, что внесенные изменения в закон противоречат политике государства, в основе которой лежит защита интересов семьи и поддержка рождения детей. В частности, как утверждается, это является «прямым нарушением ст. 5 п. 3 закона об охране здоровья, в котором говорится о том, что «государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний».