Частичное донорство простят разрешить в программах суррогатного материнства

В июле 27 семей из разных регионов страны направили письмо президенту с просьбой внести изменения в закон, разрешив использование донорских половых клеток для одного из супругов в программе суррогатного материнства при наличии медицинских показаний. Пары также предоставили «Ведомостям» копии отказов медицинских организаций от проведения услуг одновременного частичного донорства и суррогатного материнства с отсылкой на принятый закон. «Чтобы стать родителями (следуя абсурдности формулировок закона), нам надо разрушить свою семью – расторгнуть брак для поиска другого, полноценного в репродуктивной сфере партнера или стать матерью-одиночкой. Почему одинокой женщине разрешено воспользоваться донорским материалом, а семье – нет?» – пишут семьи в своем обращении к президенту. Они добавляют, что в клиниках на криохранении находится около тысячи готовых эмбрионов, созданных до появления закона и генетически родных по одному из родителей. «Это дети, родиться которым в России отныне запрещено», – сказано в письме.