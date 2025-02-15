МИД Израиля опубликовал видео встречи заложника Труфанова с родными
Российский и израильский гражданин Александр Труфанов встретился в Израиле с мамой Еленой Труфановой и невестой Сафир Коэн. Видео встречи опубликовал МИД Израиля в Telegram-канале.
На видео Труфанов встречает маму и невесту, а затем обнимается с ними. Боевики похитили россиянина вместе с бабушкой Ириной Татти, мамой и невестой 7 октября 2023 г. Его бабушка, мама и невеста были освобождены из плена, а отца Виталия Труфанова убили нападавшие.
15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников радикальной палестинской группировки «Хамас». Среди освобожденных – Труфанов, Саги Декель Чен со вторым американским гражданством и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они пробыли в плену 498 дней.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству «Хамаса» за такое решение.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января и было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.