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МИД Израиля опубликовал видео встречи заложника Труфанова с родными

Ведомости

Российский и израильский гражданин Александр Труфанов встретился в Израиле с мамой Еленой Труфановой и невестой Сафир Коэн. Видео встречи опубликовал МИД Израиля в Telegram-канале.

На видео Труфанов встречает маму и невесту, а затем обнимается с ними. Боевики похитили россиянина вместе с бабушкой Ириной Татти, мамой и невестой 7 октября 2023 г. Его бабушка, мама и невеста были освобождены из плена, а отца Виталия Труфанова убили нападавшие.

15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников радикальной палестинской группировки «Хамас». Среди освобожденных – Труфанов, Саги Декель Чен со вторым американским гражданством и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они пробыли в плену 498 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству «Хамаса» за такое решение.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января и было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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