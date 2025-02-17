ЦБ опубликовал «портрет» пострадавшего от кибермошенников в 2024 году

Большая часть респондентов, которые пострадали от действий мошенников, отметили, что их потери не превысили 20 000 руб. Но, по информации ЦБ, возросла доля крупных переводов от 100 000 руб. до 500 000 руб. Более 70% опрошенных после общения со злоумышленниками лишились сбережений, а 15% пострадавших отдали им кредитные деньги. В 2024 г. обманутые стали чаще заявлять о хищениях: почти 43% обращались в свой банк, а 30% – в полицию.