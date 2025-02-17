ЦБ опубликовал «портрет» пострадавшего от кибермошенников в 2024 году
В 2024 г. чаще всего на уловки кибермошенников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием. Типичный портрет жертвы кибермошенников опубликовал ЦБ РФ.
Подчеркивается, что это, как правило, городские жительницы, которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты. Например, использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС-сообщений.
Большая часть респондентов, которые пострадали от действий мошенников, отметили, что их потери не превысили 20 000 руб. Но, по информации ЦБ, возросла доля крупных переводов от 100 000 руб. до 500 000 руб. Более 70% опрошенных после общения со злоумышленниками лишились сбережений, а 15% пострадавших отдали им кредитные деньги. В 2024 г. обманутые стали чаще заявлять о хищениях: почти 43% обращались в свой банк, а 30% – в полицию.
В сообщении отмечается, что преобладают телефонное, СМС-мошенничество, а также мошенничество с помощью мессенджеров. По информации банка, среди наиболее популярных методов обмана также получение доступа к аккаунтам людей на «Госуслугах». Пострадавшие обычно переходят по ссылке, которую присылают злоумышленники. и добровольно переводят им деньги.
В 2024 г. с разными видами кибермошенничества сталкивались 34% граждан, принявших участие в опросе ЦБ. 9% из тех, кто контактировал со злоумышленниками, лишились денег.
17 февраля Министерство внутренних дел (МВД) РФ предупредило о рассылке мошенниками писем от имени ведомств о просроченных платежах, за неуплату которых якобы грозит арест имущества. В письмах, как правило, указаны конкретная сумма и qr-код или ссылка для перехода к оплате. Переводить оплату предлагается через систему быстрых платежей (СБП). Иногда злоумышленники предлагают скидки, которые действуют «только сейчас».