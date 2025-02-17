МВД предупредило о рассылке мошенниками сообщений о фейковых штрафах

16 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи законопроект, направленный на борьбу с телефонными мошенниками, которые похищают деньги граждан. Инициатива направлена на «пресечение и предупреждение мошеннических действий, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий». Володин сообщил, что проект будет рассмотрен в приоритетном порядке.