МВД предупредило о рассылке мошенниками сообщений о фейковых штрафах
Министерство внутренних дел (МВД) РФ предупредило о рассылке мошенниками писем от имени ведомств о просроченных платежах, за неуплату которых якобы грозит арест имущества, сообщили ТАСС в министерстве.
По информации МВД, граждане получают якобы официальные письма, в которых сообщается о задолженностях. В случае неуплаты угрожают штрафами и арестом имущества.
В письмах, как правило, указаны конкретная сумма и qr-код или ссылка для перехода к оплате. Переводить оплату предлагается через систему быстрых платежей (СБП). Иногда злоумышленники предлагают скидки, которые действуют «только сейчас».
В МВД подчеркнули, что гражданам стоит проверять штрафы только через «Госуслуги» или Федеральную налоговую службу (ФНС).
16 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи законопроект, направленный на борьбу с телефонными мошенниками, которые похищают деньги граждан. Инициатива направлена на «пресечение и предупреждение мошеннических действий, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий». Володин сообщил, что проект будет рассмотрен в приоритетном порядке.