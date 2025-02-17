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МВД предупредило о рассылке мошенниками сообщений о фейковых штрафах

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) РФ предупредило о рассылке мошенниками писем от имени ведомств о просроченных платежах, за неуплату которых якобы грозит арест имущества, сообщили ТАСС в министерстве.

По информации МВД, граждане получают якобы официальные письма, в которых сообщается о задолженностях. В случае неуплаты угрожают штрафами и арестом имущества.

В письмах, как правило, указаны конкретная сумма и qr-код или ссылка для перехода к оплате. Переводить оплату предлагается через систему быстрых платежей (СБП). Иногда злоумышленники предлагают скидки, которые действуют «только сейчас».

В МВД подчеркнули, что гражданам стоит проверять штрафы только через «Госуслуги» или Федеральную налоговую службу (ФНС).

16 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи законопроект, направленный на борьбу с телефонными мошенниками, которые похищают деньги граждан. Инициатива направлена на «пресечение и предупреждение мошеннических действий, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий». Володин сообщил, что проект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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