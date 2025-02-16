Володин направил в комитет ГД проект по борьбе с телефонными мошенниками
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи законопроект, направленный на борьбу с телефонными мошенниками, которые похищают деньги граждан. Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.
Инициатива, как пояснили в Госдуме, направлена на «пресечение и предупреждение мошеннических действий, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий». Володин сообщил, что проект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
В стране растет число преступлений, совершаемых с использованием утечек персональных данных, поэтому необходимо перекрыть «все возможные лазейки», которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан, указал спикер Госдумы. По его словам, принятие закона позволит «оперативнее выявлять фишинговые и мошеннические ресурсы, защитит пользователей от звонков псевдосотрудников банков через мессенджеры, усилит взаимодействие между государственными и правоохранительными органами, банками и цифровыми платформами для обеспечения безопасности граждан и их сбережений».
Депутаты ведут последовательную работу по борьбе с мошенниками, указал Володин. Он напомнил о принятии Госдумой закона о «периоде охлаждения» при выдаче потребкредитов, который призван защитить граждан от оформления займов под давлением мошенников. На рассмотрении находятся и другие инициативы, добавил он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина 13 февраля сообщил, что правительство подготовило пакет поправок в законодательство, которые направлены на борьбу с киберпреступниками и телефонным мошенничеством. По сведениям МВД, число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, за девять месяцев прошлого года превысило 564 000 (рост +16%).