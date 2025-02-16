Володин направил в комитет ГД проект по борьбе с телефонными мошенниками

В стране растет число преступлений, совершаемых с использованием утечек персональных данных, поэтому необходимо перекрыть «все возможные лазейки», которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан, указал спикер Госдумы. По его словам, принятие закона позволит «оперативнее выявлять фишинговые и мошеннические ресурсы, защитит пользователей от звонков псевдосотрудников банков через мессенджеры, усилит взаимодействие между государственными и правоохранительными органами, банками и цифровыми платформами для обеспечения безопасности граждан и их сбережений».