Госдума приняла закон об «охлаждении» перед выдачей кредита

Закон направлен на защиту граждан от мошенников, которые обманом принуждают их оформлять займы и передавать деньги преступникам. Документ устанавливает 4-часовое «охлаждение» при выдаче кредита на суммы от 50 000 до 200 000 руб. и 48-часовое – для сумм от 200 000 руб. В эти период финансовые операции проводиться не будут.