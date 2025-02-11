Госдума приняла закон об «охлаждении» перед выдачей кредита

Госдума приняла закон об «охлаждении» перед выдачей кредитаДокумент направлен на защиту граждан от мошенников
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях единогласно приняли закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредита, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон направлен на защиту граждан от мошенников, которые обманом принуждают их оформлять займы и передавать деньги преступникам. Документ устанавливает 4-часовое «охлаждение» при выдаче кредита на суммы от 50 000 до 200 000 руб. и 48-часовое – для сумм от 200 000 руб. В эти период финансовые операции проводиться не будут.
Кроме того, кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций. Также устанавливается запрет на взыскание с заемщика выплат по кредитному договору, если кредитор не провел установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.
В первом чтении документ был одобрен 15 января. 8 февраля спикер Госдумы сообщил, что ко второму чтению подготовлен ряд поправок, учитывающих предложения граждан. В частности, речь шла о том, что для получения займа в кредитной или микрофинансовой организации необходимо будет предоставлять свой ИНН. Срок вступления в силу ряда положений был сокращен вдвое – со 180 до 90 дней, отмечал Володин.