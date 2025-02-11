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Госдума приняла закон об «охлаждении» перед выдачей кредита

Документ направлен на защиту граждан от мошенников
Ведомости

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях единогласно приняли закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредита, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон направлен на защиту граждан от мошенников, которые обманом принуждают их оформлять займы и передавать деньги преступникам. Документ устанавливает 4-часовое «охлаждение» при выдаче кредита на суммы от 50 000 до 200 000 руб. и 48-часовое – для сумм от 200 000 руб. В эти период финансовые операции проводиться не будут.

Кроме того, кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций. Также устанавливается запрет на взыскание с заемщика выплат по кредитному договору, если кредитор не провел установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.

В первом чтении документ был одобрен 15 января. 8 февраля спикер Госдумы сообщил, что ко второму чтению подготовлен ряд поправок, учитывающих предложения граждан. В частности, речь шла о том, что для получения займа в кредитной или микрофинансовой организации необходимо будет предоставлять свой ИНН. Срок вступления в силу ряда положений был сокращен вдвое – со 180 до 90 дней, отмечал Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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