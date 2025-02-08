Госдума рассмотрит во втором чтении проект об «охлаждении» по кредитам

Из-под действия периода охлаждения выведены кредиты, с которыми затруднительно осуществить мошеннические действия: ипотека, кредиты под залог транспортных средств, образовательные кредиты, кредиты и займы на покупку товаров (выполнение работ, оказание услуг), кроме покупок через интернет, а также рефинансирование ранее взятых обязательств, говорил «Ведомостям» представитель Банка России. Также выводятся из-под действия этой нормы кредиты и займы, если в обязательстве на стороне заемщика выступает несколько лиц, у заемщика есть поручители или уполномоченное лицо для подтверждения заключения договора.