Госдума рассмотрит во втором чтении проект об «охлаждении» по кредитам

Госдума рассмотрит во втором чтении проект об «охлаждении» по кредитамЗаемщиков могут освободить от долгов, если кредитор не провел проверку
Депутаты Госдумы на следующей неделе рассмотрят во втором чтении законопроект о введении при выдаче кредитов «периода охлаждения», в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Срок вступления в силу ряда положений будет сокращен со 180 до 90 дней, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Цель самого законопроекта – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета, писали «Ведомости». Документ был одобрен в первом чтении 15 января, второе чтение намечено на 12 февраля.
Проектом вводится «период охлаждения», в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа по потребительским кредитам на сумму от 50 000 до 200 000 руб. и 48 часов – для сумм от 200 000 руб.
Ко второму чтению подготовлен ряд поправок, которые учитывают предложения россиян, написал Володин. В частности, если кредитор не провел установленные проверочные мероприятия и было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заемщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору. Кроме того, при обращении в кредитную или микрофинансовую организацию гражданам для получения займа необходимо будет предоставлять свой ИНН.
«Важно защитить людей от мошенников. Поэтому срок вступления в силу ряда положений сокращен вдвое – со 180 до 90 дней», – добавил спикер Госдумы.
Из-под действия периода охлаждения выведены кредиты, с которыми затруднительно осуществить мошеннические действия: ипотека, кредиты под залог транспортных средств, образовательные кредиты, кредиты и займы на покупку товаров (выполнение работ, оказание услуг), кроме покупок через интернет, а также рефинансирование ранее взятых обязательств, говорил «Ведомостям» представитель Банка России. Также выводятся из-под действия этой нормы кредиты и займы, если в обязательстве на стороне заемщика выступает несколько лиц, у заемщика есть поручители или уполномоченное лицо для подтверждения заключения договора.